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अयोध्या में बड़े मंगलवार पर भक्तों का रेला, भोर से हनुमान जी का दर्शन करने वालों की होड़; हनुमानगढ़ी में जयघोषों से गूंजी फिजा

Bada Mangal 2026: अयोध्या में ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला. हनुमानगढ़ी मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं. अभी भी दर्शन-पूजन का सिलसिला जारी है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 05, 2026, 11:16 AM IST
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Bada Mangal 2026/ प्रवेश पाण्डेय/अयोध्या: ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर रामनगरी अयोध्या में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. सिद्ध पीठ प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर समेत जिले के सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. भक्त लाइन में लगाकर बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन
बड़े मंगल का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन मंदिरों में भजन-कीर्तन और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जा रहा है. हनुमान जी के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. दूर-दराज से आए श्रद्धालु भी इस पावन अवसर का लाभ उठाने अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं. हालांकि, इस बार ज्येष्ठ माह के बीच में मल मास लगने के कारण बड़े मंगल का क्रम कुछ समय के लिए रुक जाएगा.

बड़े मंगल का आयोजन शुरू 
एक महीने के मल मास के समाप्त होने के बाद ही फिर से बड़े मंगल का आयोजन शुरू होगा. इस बार ज्येष्ठ माह में आठ मंगलवार पड़ेंगे, क्योंकि मल मास लगने के कारण ज्येष्ठ माह दो माह में विभाजित हो जाएगा. वहीं बड़े मंगल पर लगने वाले भंडारों की परंपरा भी इस बार प्रभावित हो सकती है. गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते कई स्थानों पर भंडारा आयोजन सीमित रूप में किए जाने की संभावना है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है और वे पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना में जुटे हुए हैं.

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क्या है धार्मिक मान्यता?
आपको बता दें, बड़ा मंगलवार को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है. यह ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की पहली मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है. इसी वजह से इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष फल मिलता है. इस साल ज्येष्ठ माह में कुल आठ मंगलवार पड़ेंगे, जिससे भक्तों को पूजा के अधिक अवसर मिलेंगे.

यह भी पढ़िए: रिकॉर्ड टूटा.. काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बना नया इतिहास

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