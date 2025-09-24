विदेशी नहीं...अब अवधी स्थापत्य की दिखेगी झलक, किसी अजूबे से कम नहीं अयोध्या की इस मस्जिद की डिजाइन और खूबसूरती

Ayodhya Dhannipur Masjid News: अयोध्या की धन्नीपुर मस्जिद में विदेशी नहीं, बल्कि अवधी स्थापत्य की झलक दिखेगी. धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद अब नई डिजाइन में नजर आएगी. इस मशहूर मस्जिद का ऊपरी हिस्सा गुंबदाकार होगा. विदेशी मस्जिदों जैसे ही इमारत में शीशे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा. इस बदलाव से मस्जिद ट्रस्ट में पुराना नक्शा खुद ही खारिज कर दिया.

ADA के सामने पेश होगा नया नक्शा

जल्द ही नया नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) के सामने पेश होगा. जिसकी जानकारी मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर अहमद फारुकी ने दे दी है. उन्होंने बताया कि हमें अयोध्या विकास प्राधिकरण से नक्शा अस्वीकृत किए जाने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन हमारी कोई शिकायत भी नहीं है. पहले जमा किया गया नक्शा हम अप्रूव भी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए मस्जिद ट्रस्ट की ओर से कोई पहल भी नहीं की गई.

स्वत: रिजेक्ट हो गया आवेदन

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि 2023 में मस्जिद ट्रस्ट ने नक्शा अप्रूव करने के लिए आवेदन एडीए के पोर्टल पर किया था. सारी एनओसी न अपलोड किए जाने की वजह से आवेदन साल भर बाद खुद ही रिजेक्ट हो गया. ट्रस्ट के अध्यक्ष का कहना है कि नए डिजाइन के मुताबिक मस्जिद के बीच में एक गुंबद होगा. चारों ओर पांच मीनारें होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेशी पैटर्न का नक्शा स्वीकार नहीं

उन्होंने आगे बताया कि हमारे समाज के लोगों को पहले के विदेशी पैटर्न का नक्शा स्वीकार नहीं है, इसीलिए नया नक्शा तैयार हो रहा है. दरअसल, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट एसएम अख्तर ने पहले का डिजाइन तैयार किया था. ऐसी मस्जिदें खाड़ी या पश्चिमी देशों में बनाई जाती हैं. अब यह पूरी तरह से देशी डिजाइन होगा.

यह भी पढ़ें: Navratri 2025 Day 3: भक्तों को मां चंद्रघंटा देंगी वरदान, मंदिर में दर्शन के लिए लगी कतार, कृपा बरसाएंगी देवी