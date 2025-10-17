Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2965881
Zee UP-UttarakhandAyodhya

धनतेरस पर कब करें पूजा और खरीदारी? अयोध्‍या के ज्योतिषाचार्य ने बताया शुभ मुहूर्त

Diwali Shubh Muhurat:  अयोध्या के फेमस ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश तिवारी ने धनतेरस, हनुमान जयंती और दीपावली के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है. आचार्य राकेश तिवारी के अनुसार, धनतेरस का पर्व कल शनिवार से शुरू होगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhanteras Deepawali Shubh Muhurat 2025
Dhanteras Deepawali Shubh Muhurat 2025

Ayodhya Diwali Shubh Muhurat: रामनगरी अयोध्या धाम के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश तिवारी ने धनतेरस, हनुमान जयंती और दीपावली के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है. आचार्य राकेश तिवारी के अनुसार, धनतेरस का पर्व कल शनिवार से शुरू होगा. त्रयोदशी तिथि दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ होगी. इसी समय से धनतेरस का शुभारंभ माना जाएगा. शाम को भगवान धनवंतरी की पूजा-अर्चना और अभिषेक का विशेष विधान रहेगा. 

धनतेरस शुभ मुहूर्त? 
इसके बाद 19 अक्टूबर रविवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, हनुमान जी का जन्म मेष लग्न में हुआ था, इसलिए यह लग्न इस पर्व पर अत्यंत शुभ माना गया है. मेष लग्न शाम 5 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. इसी दौरान हनुमान जी का पूजन और अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी. 

दीपावली शुभ मुहूर्त 
वहीं, दीपावली को लेकर इस बार मतभेद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आचार्य राकेश तिवारी के अनुसार, दीपावली सदैव अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है. इस वर्ष अमावस्या 20 अक्टूबर दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से प्रारंभ होगी. शाम 6:51 से रात 8:48 तक वृष लग्न रहेगा, जो महालक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है. आचार्य राकेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि निर्विवाद रूप से 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

राम मंदिर में ऐतिहासिक दिवाली 
बता दें कि रामनगरी अयोध्या एक बार फिर दिव्यता और भक्ति से सराबोर होने को तैयार है. 19 अक्टूबर को नौवें दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से पूरी अयोध्या जगमगाएगी. इस बार की दिवाली राम मंदिर वाली ऐतिहासिक दिवाली होगी. इसमें दिखेगा आस्था, परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम दिखेगा. सीएम योगी की अगुवाई में यह दीपोत्सव विश्वपटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की भव्य झलक पेश करेगा और एक बार अयोध्या फिर से इतिहास रचने को तैयार है. 

यह भी पढ़ें : 19, 20 या 21 अयोध्‍या में कब मनाई जाएगी दिवाली? दूर कर लें कंफ्यूजन

यह भी पढ़ें :  अयोध्‍या राम मंदिर में कैसा दिखता है राम दरबार? सामने आई खूबसूरत तस्वीरें...शिखर पर लहराएगा केसरिया ध्‍वज

TAGS

Dhanteras 2025

Trending news

offline teacher transfer
यूपी के 1641 शिक्षकों को दिवाली तोहफा, सीएम योगी ने ऑफलाइन ट्रांसफर पर दी बड़ी राहत
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज की अब कैसी है तबीयत? वृंदावन वाले महाराज का नया वीडियो सामने आया
Diwali Gift to Students By Yogi Adityanath
दिवाली से पहले शिक्षा में उजाला: 10.28 लाख छात्रों को योगी सरकार का तोहफा!
Bhadohi News
8वीं की यशस्‍वी बनीं CMO, कुर्सी पर बैठते ही मरीजों की लग गई लाइन
mayawati latest news
मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव!
up government employees news
यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के लिए बड़ी खुशखबरी
Barabanki
बाराबंकी में सलमान अली के सुरों पर देवा मेला में झूमी भीड़, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक
nagin beaten to death
खेत में 'फन' फैलाए बैठी थी मौत, किसान को घूर रही थी नागिन; हैरान कर देगी ये कहानी
sitpur news hindi
सीतापुर में एंबुलेंस हादसे में 4 की मौत, श्रावस्ती में 2 दुर्घटनाओं में 2 की गई जान
Agra school violence
Agra News:बाल नोंचे, घूंसे मारे...प्राइवेट स्कूल में टीचर ने मासूम को बेरहमी से पीटा