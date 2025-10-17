Ayodhya Diwali Shubh Muhurat: रामनगरी अयोध्या धाम के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश तिवारी ने धनतेरस, हनुमान जयंती और दीपावली के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है. आचार्य राकेश तिवारी के अनुसार, धनतेरस का पर्व कल शनिवार से शुरू होगा. त्रयोदशी तिथि दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ होगी. इसी समय से धनतेरस का शुभारंभ माना जाएगा. शाम को भगवान धनवंतरी की पूजा-अर्चना और अभिषेक का विशेष विधान रहेगा.

धनतेरस शुभ मुहूर्त?

इसके बाद 19 अक्टूबर रविवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, हनुमान जी का जन्म मेष लग्न में हुआ था, इसलिए यह लग्न इस पर्व पर अत्यंत शुभ माना गया है. मेष लग्न शाम 5 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. इसी दौरान हनुमान जी का पूजन और अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी.

दीपावली शुभ मुहूर्त

वहीं, दीपावली को लेकर इस बार मतभेद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आचार्य राकेश तिवारी के अनुसार, दीपावली सदैव अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है. इस वर्ष अमावस्या 20 अक्टूबर दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से प्रारंभ होगी. शाम 6:51 से रात 8:48 तक वृष लग्न रहेगा, जो महालक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है. आचार्य राकेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि निर्विवाद रूप से 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए.

राम मंदिर में ऐतिहासिक दिवाली

बता दें कि रामनगरी अयोध्या एक बार फिर दिव्यता और भक्ति से सराबोर होने को तैयार है. 19 अक्टूबर को नौवें दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से पूरी अयोध्या जगमगाएगी. इस बार की दिवाली राम मंदिर वाली ऐतिहासिक दिवाली होगी. इसमें दिखेगा आस्था, परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम दिखेगा. सीएम योगी की अगुवाई में यह दीपोत्सव विश्वपटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की भव्य झलक पेश करेगा और एक बार अयोध्या फिर से इतिहास रचने को तैयार है.

