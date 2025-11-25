LIVE: राम मंदिर में धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना.. यहां देखें अद्भुत पावन अनुष्ठान का सीधा प्रसारण

Ram mandir Dharma Dhwaj Live: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य ध्वजारोहण का पावन पल अब LIVE प्रसारण किया जा रहा है. अगर आप भी लाइव देखना चाहते हैं तो इस प्रकार देख सकते हैं.
Ram mandir Dharma Dhwaj Live: अयोध्या में आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘संकल्प सिद्धि’ के लिए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने पहुंचे. रामनगरी ने उनका ऐसा स्वागत किया, जो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया.
जयश्रीराम और जय जय हनुमान के गगनभेदी नारों के बीच अयोध्यावासियों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्पवर्षा की. पूरे मार्ग में लोगों के एक हाथ में भगवा ध्वज और दूसरे हाथ में तिरंगा लहरा रहा था. स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया.
साकेत महाविद्यालय हैलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी टेढ़ी बाजार मार्ग से होते हुए श्रीराम मंदिर परिसर पहुंचे. वहां सप्त ऋषियों और संत-परंपरा से जुड़े सात मंदिरों—महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुह व माता शबरी में जाकर उन्होंने पूजा-अर्चना की.
श्रीराम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री मोदी, RSS सर संघ चालक डॉ. मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार में विधिवत दर्शन-पूजन और आरती की. पुजारियों ने उन्हें रामनामी गमछा पहनाकर आशीर्वाद और प्रसाद प्रदान किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया.यहां LIVE देखें राम मंदिर का भव्य ध्वजारोहण https://www.youtube.com/live/-CZtXnQogFs