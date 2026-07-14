गोंडा में डीजल गोदाम में भीषण आग, 3400 लीटर डीजल जलकर राख, कई किलोमीटर दूर तक दिखीं आग की लपटें

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Gonda News: गोंडा के खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकर्णनाथ शिवाला पास मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब अवधेश कुमार तिवारी के फुटकर डीजल गोदाम में लाइट न होने के चलते रोशनी के लिए जलाकर रखे गए दीपक से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम में रखे 14 ड्रम 3400 लीटर डीजल तक एक के बाद एक पहुंच गई. देखते ही देखते पूरा डीजल गोदाम धू-धू करके जल करके जल करके रख हो गया है.
दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें
साथ ही साथ अवधेश तिवारी के मकान के पिछले हिस्से तक भी आग पहुंच गई, जहां घर के अंदर रखा गृहस्थी का भी सारा सामान जल करके पूरी तरीके से राख हो गया है. डीजल गोदाम में आग लगने के कारण 3400 लीटर डीजल जो गोदाम के अंदर 14 अलग-अलग ड्रम में रखा हुआ था, वह भी पूरी तरीके से जल गए. डीजल में आग लगने के बाद आगे अपना विकराल रूप ले लिया था. काफी दूर तक आगे की लपटें दिखाई दे रही थीं.
2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया
स्थानीय लोगों द्वारा आसपास अपने घरों को खाली कर दिया गया था. लोग सड़कों पर आ गए थे, तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों द्वारा एसडीआरएफ टीम की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है. गनीमत रही कि आग लगते ही तत्काल अवधेश कुमार तिवारी और उनके परिवार के लोग घर से बाहर निकलकर चले आए थे.
डीजल फुटकर विक्रेता का लाइसेंस
आग लगने के कारण डीजल गोदाम के अंदर खड़ी दो मोटरसाइकिल, साथ ही साथ अवधेश तिवारी के किचन में रखा गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट होने के कारण जलकर राख हो गया है. बताया जा रहा है कि अवधेश कुमार तिवारी के पास बीते काफी लंबे समय से डीजल फुटकर विक्रेता का लाइसेंस है और उनके द्वारा लाकर की इसी तरीके से ड्रम में रख करके डीजल की बिक्री की जाती है.