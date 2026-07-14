गोंडा में डीजल गोदाम में भीषण आग, 3400 लीटर डीजल जलकर राख, कई किलोमीटर दूर तक दिखीं आग की लपटें

दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें

साथ ही साथ अवधेश तिवारी के मकान के पिछले हिस्से तक भी आग पहुंच गई, जहां घर के अंदर रखा गृहस्थी का भी सारा सामान जल करके पूरी तरीके से राख हो गया है. डीजल गोदाम में आग लगने के कारण 3400 लीटर डीजल जो गोदाम के अंदर 14 अलग-अलग ड्रम में रखा हुआ था, वह भी पूरी तरीके से जल गए. डीजल में आग लगने के बाद आगे अपना विकराल रूप ले लिया था. काफी दूर तक आगे की लपटें दिखाई दे रही थीं.