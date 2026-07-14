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गोंडा में डीजल गोदाम में भीषण आग, 3400 लीटर डीजल जलकर राख, कई किलोमीटर दूर तक दिखीं आग की लपटें

Gonda News: खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकर्णनाथ शिवाला पास मंगलवार देर डीजल के एक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 14, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:35 PM IST
गोंडा में डीजल गोदाम में भीषण आग, 3400 लीटर डीजल जलकर राख, कई किलोमीटर दूर तक दिखीं आग की लपटें

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