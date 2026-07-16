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'30 हजार लौटाओ, नहीं तो जेल जाओ'... रिश्वत की शिकायत पर दारोगा पर भड़के DIG देवीपाटन

Gonda News: गोंडा में एक दारोगा द्वारा रिश्वत लेने का मामला डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला के पास पहुंचा तो वह भड़क गए. एसओ को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 16, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:30 PM IST
'30 हजार लौटाओ, नहीं तो जेल जाओ'... रिश्वत की शिकायत पर दारोगा पर भड़के DIG देवीपाटन
Image Credit: Social Media

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