'30 हजार लौटाओ, नहीं तो जेल जाओ'... रिश्वत की शिकायत पर दारोगा पर भड़के DIG देवीपाटन

एसओ को निलंबित करने की चेतावनी

वायरल वीडियो में डीआईजी ने फोन पर दारोगा को 'हरामखोर' और 'साला' तक कहा. उन्होंने एसओ से कहा कि दारोगा ने 'भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है' और 'पूरे रेंज और जिले का नाम खराब करवा रहे हैं.' उन्होंने ओमप्रकाश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पैसे वापस न करने पर एसओ को निलंबित करने की चेतावनी भी दी. यह वायरल वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है. डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला इन दिनों अपने रेंज कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक अकाउंट पर भी साझा करते हैं.