'30 हजार लौटाओ, नहीं तो जेल जाओ'... रिश्वत की शिकायत पर दारोगा पर भड़के DIG देवीपाटन

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: देवीपाटन रेंज के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह रिश्वत की शिकायत पर तरबगंज थाने के एक दारोगा पर भड़कते हुए 30 हजार रुपये तुरंत वापस कराने का आदेश दे रहे हैं. आरोप है कि दारोगा ने चार्जशीट लगाने के लिए 30 हजार रुपये लिए थे, लेकिन बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी.
यह है पूरा मामला
दरअसल, यह घटना डीआईजी कार्यालय में 9 जुलाई को जनसुनवाई के दौरान हुई है, जब तरबगंज थाना क्षेत्र के मन्नीपुर गांव निवासी किंग उपाध्याय ने शिकायत की कि दारोगा ओमप्रकाश यादव ने चार्जशीट लगाने के लिए 30,000 रुपये लिए थे, लेकिन बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी. शिकायत सुनते ही डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने तरबगंज एसओ को फोन किया और उन्हें जमकर फटकार लगाई. उन्होंने एसओ को तुरंत रिश्वत की रकम वापस कराने का निर्देश दिया.
एसओ को निलंबित करने की चेतावनी
वायरल वीडियो में डीआईजी ने फोन पर दारोगा को 'हरामखोर' और 'साला' तक कहा. उन्होंने एसओ से कहा कि दारोगा ने 'भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है' और 'पूरे रेंज और जिले का नाम खराब करवा रहे हैं.' उन्होंने ओमप्रकाश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पैसे वापस न करने पर एसओ को निलंबित करने की चेतावनी भी दी. यह वायरल वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है. डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला इन दिनों अपने रेंज कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक अकाउंट पर भी साझा करते हैं.
डीआईजी का वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला एसओ तरबगंज से बात करते हुए कहते हैं, 'हेलो एसओ तरबगंज, ये आपके यहां कोई दरोगा हैं ओम प्रकाश यादव, ये जो है मुकदमा नंबर मैं आपको फोटो खींचकर भेज रहा हूं. इन्होंने 30,000 रुपये लिया था, चार्जशीट लगाने का तो इन्होंने इस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी. अब आप इसकी मेरिट चेक करिए इस मुकदमा में होना क्या चाहिए? पहली बात तो चार्जशीट का मटेरियल है तो चार्जशीट लगाओ. व्यापार का हो तो व्यापार हो. अब इसके 30,000 रुपये हैं आप इसको तुरंत वापस कराइए उनसे.''
दारोगा पर मुकदमा लिखो
उन्होंने आगे कहा, 'ओम प्रकाश यादव का मुकदमा लिख दीजिएगा उनके खिलाफ, या तो पैसा वापस कर देते हैं. नहीं फिर आप वापस करिए नहीं तो फिर मैं वापस करूंगा इसका पैसा और उनको जेल भेजने का काम आप करिएगा. साला फ्राड किया है शाम तक करा दीजिए समझ रहे हैं कि नहीं आप ये भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है. इन लोगों ने नाम खराब करवा रहे हैं, पूरे के पूरे रेंज की पूरे जोन की और पूरे जिले की, आके साला बता रहा है आदमी की 30,000 रुपये ले लिया, हरामी तो तुम क्या कर रहे थे वहां पर?
व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को दिखाया
इन्होंने इनका व्हाट्सएप चैट मैंने देखा है वो दारोगा को मैसेज कर रहे हैं, मेरा पैसा वापस करो नहीं मैं अगर उसको दम होती तो पूछता साला कौन पैसे किस पैसे की बात कर रहे हो? इतना चाहिए उसको इस बात का अरे वो चुप बैठा है, क्योंकि उसने पैसा लिया होगा तो आप इसको देखिए कराइए. ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो फिर आप सस्पेंड हो जाएंगे कार्रवाई की जाएगी, ये एसओ की जिम्मेदारी है कि ऐसा भ्रष्टाचार ना होने पाए.