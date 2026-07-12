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4 महीने में तैयार होगा 'दिव्य दर्शन' प्रोजेक्ट, राम मंदिर के भूतल से कुबेर टीला तक की जाएगी विशेष फोटोग्राफी: नृपेंद्र मिश्र

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, "कल जो बैठक हुई थी वो दो स्थान पर हुई थी. पहला मंदिर परिसर में और दूसरी बैठक संग्रहालय में.पहली बैठक में मुख्य रूप से निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई थी। अब हम लोगों का ध्यान L&T(लार्सन एंड टुब्रो)-TC प्रमाणपत्रों को जल्द ही पूर्ण करने पर है...

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 12, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:03 AM IST
4 महीने में तैयार होगा 'दिव्य दर्शन' प्रोजेक्ट, राम मंदिर के भूतल से कुबेर टीला तक की जाएगी विशेष फोटोग्राफी: नृपेंद्र मिश्र
Image Credit: Nripendra Mishra Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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