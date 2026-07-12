4 महीने में तैयार होगा 'दिव्य दर्शन' प्रोजेक्ट, राम मंदिर के भूतल से कुबेर टीला तक की जाएगी विशेष फोटोग्राफी: नृपेंद्र मिश्र

दो अलग-अलग स्थानों पर हुई उच्चस्तरीय बैठक

निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यह महत्वपूर्ण बैठक दो अलग-अलग चरणों और स्थानों पर आयोजित की गई थी. पहली बैठक मुख्य राम मंदिर परिसर में हुई, जहां वर्तमान में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई. उन्होंने बताया कि अब प्रबंधन का पूरा ध्यान कार्यदायी संस्था लार्सन एंड टुब्रो (L&T-TC) के प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने पर केंद्रित है. इसके बाद दूसरी बैठक 'राम कथा संग्रहालय' में आयोजित की गई, जहां कई दूरगामी निर्णय लिए गए.