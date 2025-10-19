क्या आपको पता है... अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में दर्ज हुए कितने रिकॉर्ड, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बना इतिहास

Ayodhya: रामनगरी अयोध्या में रविवार 19 अक्टूबर को 9वां दीपोत्सव भव्यता और हर्षो-उल्लास के साथ मनाया गया. रविवार सुबह से ही दीपोत्सव के कार्यक्रम शुरु हो गए. विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. रामायण, महाकुंभ और दूसरे कई थीम पर सुंदर-सुंदर झांकियां निकाली गईं. इसके अलावा रथ पर भगवान श्रीराम के बाल कांड की प्रस्तुति की गई, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे को राम और सिया के रूप में दिखे. अयोध्या नगरी के इस दीपोत्सव ने हर किसी का मन मोह लिया. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही एक साथ 26 लाख से ज्यादा दीये जलाकर सरयू तट को रोशन करने की और दो हजार से ज्यादा अर्चकों द्वारा सरयू तट पर महाआरती. इन दोनों ही रिकॉर्ड की हर जगह चर्चा हो रही है. लेकिन असल में अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में 2 नहीं बल्कि तीन रिकॉर्ड्स बने.

अयोध्या के 9वे दीपोत्सव में कुल तीन रिकॉर्ड्स बने आइये आपको बताते हैं ये रिकॉर्ड्स कौन-कौन से हैं.

- पहला रिकॉर्ड राम की पैड़ी पर 26 लाख 17 हजार 215 दीपक एक साथ जलाए गए. ड्रोन से दीपों की काउंटिंग हुई. जबकि राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो किया गया. 1100 ड्रोन से विशेष शो किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

- दूसरा रिकार्ड बना- सरयू तट पर 2128 अर्चकों द्वारा सरयू की महाआरती का.

राम की पैड़ी पर 26 लाख से ज्यादा दीये जलाने का और दो हजार से ज्यादा अर्चकों द्वारा सरयू की महाआरती...दोनों ही रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं लेकिन इसके अलावा एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भी बनाया. पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन अयोध्या द्वारा पहली बार 26,17,215 तेल के दीयों को जलाने का रिकॉर्ड बना.

Watch Video: आसमान से देखिये अयोध्या दीपोत्सव का मनमोहक नजारा, सरयू तट समेत स्वर्ग-सी दिख रही राम नगरी

कैसा था अयोध्या दीपोत्सव 2024

वर्ष 2024 अयोध्या के 8वें दीपोत्सव में 25 लाख से अधिक दीये प्रज्ज्वलित किये गए थे.सामूहिक दीप परिक्रमा के साथ दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे.

याद दिला दें कि अयोध्या दीपोत्सव 2017 में शुरू हुआ था. और तभी से ये दीपोत्सव लगातार विश्व के मानचित्र पर अपना कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है. प्रथम दीपोत्सव में जहां एक लाख 71 हजार दीपक जलाकरएक विश्व रिकॉर्ड बना तो वहीं साल दर साल अयोध्या दीपोत्सव अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है.

Watch Video: सीएम योगी ने की रामलला की आरती और पूजा, दीप प्रज्ज्वलित कर अयोध्या दीपोत्सव का किया आगाज