राममंदिर का विशालकाय ध्वज बेहद खास: पैराशूट का कपड़ा, स्टील की रस्सी, जानें सूर्य, ‘ॐ’ और कोविदार वृक्ष वैज्ञानिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व

Ram Mandir Dhwajarohan: 25 नवंबर को राम मंदिर में 161 फीट ऊंचे शिखर पर विशालकाय ध्वज फहराया जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं.  इस ध्वज की खासियत क्या है और इस पर बने सूर्य, ‘ॐ’ और कोविदार वृक्ष का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और पौराणिक  महत्व क्या है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 20, 2025, 09:18 PM IST
Ayodhya : अयोध्या में 25 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर पहली बार भव्य केसरिया ध्वज फहराया जाएगा.दोपहर 11:58 बजे से 1 बजे के बीच होने वाले इस पावन ध्वजारोहण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के जरिए बटन दबाकर शुरू करेंगे. यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि राम राज्य की परंपरा, सूर्यवंश की गौरवगाथा और अयोध्या की आध्यात्मिक आत्मा का अद्वितीय संगम होगा.

पवित्र ध्वज: परंपरा, विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का संगम
राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगाया जाने वाला यह केसरिया ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा. इसे 30 फीट ऊंचे ध्वजदंड पर स्थापित किया जाएगा. धरती से 191 फीट ऊपर फहरने वाला यह ध्वज करीब 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा. ध्वज पर सूर्य का चिह्न, उसके मध्य में ॐ, और उसके नीचे कोविदार वृक्ष का अंकन किया गया है—ये सभी सूर्यवंश और रामायण की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं. आइये जानते हैं ध्वज और इसपर बनी आकृतियों का क्या महत्व है. 

ध्वज की बनावट: तेज हवाएं भी पड़ेंगी फीकी
यह विशेष ध्वज अहमदाबाद के कारीगरों ने पैराशूट ग्रेड नायलॉन फैब्रिक से तैयार किया है, जो अत्यधिक टिकाऊ माना जाता है. इसका फैब्रिक 200 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी झेल सकता है. 

ध्वज की खासियतें
- डबल-कोटेड सिंथेटिक लेयर इसे गर्मी और नमी से बचाती है.
- वजन लगभग ढाई किलो है. 
- अनुमानित आयु 3 साल है.
- स्टील कोर वाली मजबूत रस्सी कानपुर से खासतौर पर मंगाई गई है.

कैसे स्थापित होगा विशाल ध्वज
ध्वज के विस्मयकारी आकार को देखते हुए सेना और रक्षा विशेषज्ञों की मदद से इसे स्थापित किया जाएगा. ऑटोमैटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम तैयार है, जिसके जरिये ध्वज बदलने का कार्य भी किया जाएगा.

ध्वज का आध्यात्मिक महत्व: देवत्व का संकेत
विद्वान बताते है कि किसी भी मंदिर का शिखर तभी पूर्ण माना जाता है जब वहां ध्वज लहराता है. यह देवता की उपस्थिति, कृपा और संरक्षण का प्रतीक है. शास्त्रों के अनुसार मंदिर पर लहराता ध्वज यह संदेश देता है कि वहां दिव्य ऊर्जा सक्रिय है और भक्तों पर ईश्वरीय आशीर्वाद बना हुआ है.

ध्वज पर सूर्य और ‘ॐ’ का महत्व और अर्थ
ध्वज पर अंकित सूर्य और ‘ॐ’ का संयोजन जीवन, आत्मा, शक्ति और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है. वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य से उत्पन्न ध्वनि कंपन ‘ॐ’ से मेल खाते हैं. इसे सूर्य के चिह्न के साथ रखना ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता के मिलन को दर्शाता है. 

ध्वज पर बने कोविदार का पौराणिक और ऐतिहासिक संबंध
कोविदार वृक्ष (कचनार की प्रजाति) प्राचीन अयोध्या का राजवृक्ष माना जाता था. हरिवंश पुराण और वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है.भरत जब राम को मनाने चित्रकूट गए थे, तब उनके रथ पर कोविदार अंकित ध्वज था. लक्ष्मण ने दूर से ही इसे पहचान लिया था कि अयोध्या की सेना आ रही है. इसी गौरवशाली परंपरा के सम्मान में इसे राम मंदिर के ध्वज में शामिल किया गया है. 

कोविदार का औषधीय महत्व
कोविदार औषधीय गुणों से भरपूर  होता है. ये थायराइड, सूजन, त्वचा रोग, टॉन्सिल और घावों के इलाज में उपयोगी होता है. इसके फूलों से बनी सब्जियां और पकौड़े आज भी लोकप्रिय हैं. 

25 नवंबर का यह ऐतिहासिक ध्वजारोहण अयोध्या को आध्यात्मिक शक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव से पुनः प्रकाशमान करने वाला है. यह वह क्षण होगा जब पूरी रामनगरी सूर्यवंश की परंपरा और रामराज्य के संदेश से एकबार फिर अलंकृत हो उठेगी. 

 

