राम मंदिर की धर्म ध्वजा को क्या बनाता है सबसे अलग? पढ़ें दिव्य रूप के पीछे की पूरी कहानी!

Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर पर फहराया जा रहा ध्वज केवल भगवान राम के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि यह भारतीय अध्यात्म, इतिहास और अयोध्या की महान सूर्यवंश और रघुकुल परंपराओं का भी साक्षी भी है. आइए जानते हैं राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वज कैसा है...ये भी जानते हैं इस ध्वज के ऊपर लगे प्रतीक चिन्हों के बारे में.

तीन प्रतीकों का दिव्य संगम-धर्म ध्वजा

राम मंदिर की केसरिया धर्म ध्वजा में सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष तीनों प्रतीक एक साथ अंकित हैं. सूर्य राम के वंश का, ॐ ब्रह्मांड की ऊर्जा का और कोविदार अयोध्या की प्राचीन राजपरंपरा का प्रतिनिधित्व करता है. यह ध्वजा राम नगरी के गौरव, परंपरा और धार्मिक शक्ति का अद्भुत संगम है.

क्‍या है भगवा ध्‍वज की खासियत?

यह विशेष ध्वज अहमदाबाद की एक कंपनी ने तैयार किया है। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है, जिसे मंदिर के शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वजदंड पर फहराया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

हर मौसम की चुनौतियों को झेलेगा ध्वज

इस ध्‍वज को पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है, जिससे ये सूर्य की रोशनी, बारिश और तेज हवा जैसी चुनौतियों का सामना कर सके. वातावरण की नमी और तापमान के प्रभावों को कम करने के लिए ध्वज को खास तरीके से तैयार किया गया है. यानी ये ध्वज हर मौसम में अपनी जगह पर टिका रहेगा.

विशेष ध्वज में तीन पवित्र प्रतीक

इस ध्वज में तीन ॐ, सूर्य और कोविदार वृक्ष-अंकित हैं. यह ध्वज राम नगरी के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है. अब जानते हैं इन तीनों धार्मिक प्रतीकों के बारे में..

ब्रह्मांड का प्रारंभिक स्वर-ॐ

ॐ केवल एक अक्षर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक गुंजन है. हिंदू शास्त्र में इसे सभी मंत्रों का आरंभ माना जाता है. ॐ का उच्चारण मन को शांति और चेतना को ऊर्जा प्रदान करता है. राम मंदिर के ध्वज पर ॐ का अंकन ईश्वर से जुड़ाव, आध्यात्मिक शक्ति और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है. मंदिरों, यज्ञों और पूजा में इसका प्रयोग अनिवार्य माना गया है. धर्म ध्वजा पर ॐ का चिन्ह मंदिर परिसर में आध्यात्मिक स्पंदन को बढ़ाता है और भक्तों के लिए आस्था की शक्ति को और मजबूत करता है.

राम के कुल देवता-सूर्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धर्म ध्वजा पर अंकित सूर्य देव भगवान राम के कुल देवता कहलाते हैं. राम जी का जन्म सूर्यवंश में हुआ था और उनके पूर्वज वैवस्वत मनु सूर्य के पुत्र माने जाते हैं. रामायण में भी उल्लेख है कि रावण वध से पहले भगवान राम ने महर्षि अगस्त्य के निर्देश पर सूर्य की आराधना की थी.

राम जन्म के समय रुका था सूर्य का रथ!

पौराणिक मान्यता है कि जब रामलला का जन्म हुआ तो सूर्य का रथ थम गया था. ऐसा कहते हैं कि अयोध्या में महीनों तक रात नहीं हुई. यह कथा राम के दिव्य तेज और सूर्यवंश की महिमा का प्रतीक मानी जाती है. ध्वज पर सूर्य अंकित करने का उद्देश्य राम के दिव्य वंश और प्रकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करना है.

अयोध्या का पौराणिक राजवृक्ष-कोविदार वृक्ष

कोविदार वृक्ष का उल्लेख रामायण और पुराणों में भी मिलता है. इसे अयोध्या के प्राचीन राजध्वज का आधार माना जाता है. भरत की सेना के ध्वज पर भी यही वृक्ष अंकित था, जिसके कारण लक्ष्मण ने दूर से ही पहचान लिया था कि वह अयोध्या की सेना है. यह वृक्ष राजसत्ता और धर्म की विजय का प्रतीक है. मान्यता है कि कोविदार प्राचीन काल का पहला हाइब्रिड वृक्ष था, जिसे ऋषि कश्यप ने पारिजात और मंदार को मिलाकर बनाया था.

इस वृक्ष पर बैंगनी रंग के सुगंधित फूल खिलते हैं. इसकी पौराणिक उत्पत्ति इसे अत्यंत दिव्य और शुभ बनाती है, इसी कारण इसे राम ध्वज में पुनः शामिल किया गया है. आयुर्वेद में कोविदार वृक्ष को बहुत उपयोगी माना जाता है. इस वृक्ष की फूल, पत्तियाँ और छाल कई रोगों में औषधि के रूप में प्रयुक्त होती हैं. ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष देवताओं का प्रिय है और इसके आसपास सकारात्मक शक्ति बनी रहती है. इसी दिव्यता के कारण यह धर्म ध्वजा पर विशेष स्थान प्राप्त करता है.

राम नगरी का असली राजचिन्ह क्या था? कोविदार वृक्ष की गुमनाम कहानी अब धर्म ध्वजा में लहराएगी!

