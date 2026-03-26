4 मिनट तक थम जाएगा वक्त! रामनवमी पर रामलला के मस्तक पर सीधे पड़ेंगी सूर्य की किरणें, जानें क्या होता है सूर्य तिलक?

What is Surya Tilak: रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर में रामलला को सूर्य तिलक किया जाएगा. सुबह 9 बजे से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्रीराम का पंचगव्य, सरयू जल और सुगंधित द्रव्यों से पहले भव्य अभिषेक किया जाएगा. इसके बाद रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा. साथ ही रामलला को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे.

4 मिनट तक दिखाई देगा अलौकिक दृध्य

मथुरा से आई करीब पांच क्विंटल पंजीरी और लड्डू का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा. इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण “प्रकट उत्सव” दोपहर ठीक 12 बजे शुरू होगा. इसके तुरंत बाद दिव्य सूर्य तिलक किया जाएगा. इस दौरान वैज्ञानिक तकनीक के जरिए सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी. यह अलौकिक दृश्य करीब 4 मिनट तक दिखाई देगा

मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम देखें

रामनवमी पर पूरा कार्यक्रम सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू होंगे. सुबह 09:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक अभिषेक किया जाएगा. इसके बाद सुबह 10:30 बजे से सुबह 10:40 बजे तक गर्भगृह के पट बंद रहेंगे. सुबह 10:40 बजे से सुबह 11:45 बजे तक दिव्य श्रृंगार किया जाएगा. फिर सुबह 11:45 बजे भोग के लिए पट बंद किया जाएगा. इसके बाद दोपहर 12:00 बजे जन्मोत्सव आरती के साथ पट खुलेंगे. दोपहर 12:00 बजे सूर्य तिलक किया जाएगा.

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सूर्य तिलक की परंपरा

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, भगवान श्रीराम सूर्यवंशी थे, इसलिए उन्हें सूर्य तिलक किए जाने की परंपरा है. अयोध्या राम मंदिर में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें सूर्य का प्रकाश गर्भगृह में विराजी रामलला की मूर्ति के माथे पर तिलक की तरह प्रकाशमान होगी. रामनवमी पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी. इससे उनका सूर्य तिलक होगा और इसी को सूर्य तिलक कहा जाता है.

किस समय रामलला के माथे पर होंगी सूर्य की किरणें?

जानकारी के मुताबिक, भव्य राम मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर राम नवमी की तिथि पर सूर्य की किरण रामलला के प्रतिमा के मस्तिष्क पर तिलक करेंगी. सूर्य की किरणें रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तिष्क पर तिलक करेंगी. ये किरणें रामलला के मस्तिष्क पर लगभग 4 मिनट तक रहेंगी. इसके लिए राम मंदिर के तीसरी मंजिल से लेकर रामलला की मूर्ति तक पाइपिंग और आप्टो मैकेनिकल सिस्टम से सूर्य की किरणें रामलला की मूर्ति तक पहुंचेंगी.

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