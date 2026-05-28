उजाले अपनी यादों के छोड़ गए बशीर बद्र, जानें यूपी में कहां से थे और क्या था उनका असली नाम ?

Famous Indian Poets/ Bashir Badr : उर्दू अदब के फलक पर चमकने वाला एक ऐसा सितारा, जिसने अपनी सादगी भरी शायरी से लाखों दिलों को छुआ, आज हमसे जुदा हो गया. मशहूर शायर बशीर बद्र का गुरुवार को भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके बेटे तैयब बद्र ने इस दुखद खबर की पुष्टि की. बशीर साहब का जाना साहित्य जगत के लिए एक क्षति है, लेकिन उनके लफ्ज सदियों तक जिंदा रहेंगे.

जानें कहा के रहने वाली बशीर बद्र ?

दरअसल, 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे इस शायर का असली नाम सय्यद मुहम्मद बशीर था. 'बद्र' का अर्थ होता है 'पूर्णिमा का चांद', और वाकई उनकी शायरी में चांद जैसी ही शीतलता और रोशनी थी. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की. यहीं से उनकी शायरी को वो पंख मिले, जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई.

शब्दों के बजाय ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल

बशीर बद्र की खासियत उनकी सरल भाषा थी. उन्होंने जटिल शब्दों के बजाय ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो सीधे दिल पर दस्तक देते थे. प्यार हो, दर्द हो या उम्मीद, उन्होंने सब कुछ बेहद सादगी से लिखा. उनका मशहूर शेर "लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में" आज भी इंसानियत और समाज के कड़वे सच को आईना दिखाता है.

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मेरठ दंगों का जख्म और जिंदगी का मोड़

बशीर बद्र का जीवन सिर्फ शायरी की खुशबू तक सीमित नहीं था, उन्होंने जिंदगी के गहरे दर्द को भी करीब से देखा था. अलीगढ़ के बाद वे मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग के अध्यक्ष बने. मेरठ में उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना एक आशियाना बनाया था, जो उनकी सालों की कमाई, बेशकीमती किताबों और उनकी अनमोल डायरियों का ठिकाना था.

लेकिन 1987 के मेरठ दंगों ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. उनकी आंखों के सामने ही उनका घर और उनकी जिंदगी भर की पूंजी आग की भेंट चढ़ गई. इस हादसे ने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया. अपनों और यादों को राख में तब्दील होते देख उन्होंने लंबे समय तक कलम से दूरी बना ली. यह सदमा इतना गहरा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और बाद में भोपाल में जाकर बस गए.

सादगी की विरासत

बशीर बद्र का जाना एक युग का अंत है. उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान के टूटने और फिर संभलने की दास्तां बयां की. उनका यह कहना कि "उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए" आज उनकी अपनी मौत पर बिल्कुल सटीक बैठता है. वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी गजलों की सादगी और उनके जज्बात हमेशा हर उस इंसान के साथ रहेंगे.