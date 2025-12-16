आज पंचतत्व में विलीन होंगे डॉ. वेदांती, रीवा से अयोध्या पहुंचा पार्थिव शरीर, अंतिम विदाई में शामिल होंगे सीएम योगी

Ayodhya News: राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे. सोमवार देर रात डॉ. वेदांती का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच गया है. उनके आवास हिंदू धाम में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां श्रद्धांजलि देने वालों की लंबी कतार लगी हुई है. प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और संत समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

अयोध्या में शोक की लहर

उनके निधन से अयोध्या में शोक की लहर है. नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि समेत कई प्रमुख व्यक्तियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए. उनका जन्म 7 अक्टूबर 1953 को हुआ था और उन्होंने 15 दिसंबर 2025 को लगभग 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

कब होगा अंतिम संस्कार?

उनके उत्तराधिकारी राघवेश दास वेदांती ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे. अंतिम संस्कार की तैयारियों के तहत सुबह मौसम अनुकूल होने पर पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराया जाएगा. इसके बाद करीब 11:30 बजे हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन कराए जाएंगे. मुख्य मार्ग से वीणा चौक होते हुए पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जाएगा. संत परंपरा के अनुसार उन्हें जल समाधि दी जाएगी.

इलाज के दौरान हुआ निधन

जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में प्रवास पर थे. इसी दौरान बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बिना देरी किए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है. उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या समेत पूरे संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.

कौन थे डॉ. राम विलास वेदांती?

आपको बता दें, उत्तर भारत के एक प्रमुख धार्मिक नेताओं में डॉ. राम विलास वेदांती भी एक थे. वह पूर्व सांसद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी थे. वेदांती विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक वरिष्ठ नेता थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े थे. राम विलास वेदांती 12वीं लोकसभा में यूपी के प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे.

