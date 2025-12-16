Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3042496
Zee UP-UttarakhandAyodhya

आज पंचतत्व में विलीन होंगे डॉ. वेदांती, रीवा से अयोध्या पहुंचा पार्थिव शरीर, अंतिम विदाई में शामिल होंगे सीएम योगी

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन होंगे. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे. सोमवार देर रात उनका पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News: राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे. सोमवार देर रात डॉ. वेदांती का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच गया है. उनके आवास हिंदू धाम में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां श्रद्धांजलि देने वालों की लंबी कतार लगी हुई है. प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और संत समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

अयोध्या में शोक की लहर
उनके निधन से अयोध्या में शोक की लहर है. नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि समेत कई प्रमुख व्यक्तियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए. उनका जन्म 7 अक्टूबर 1953 को हुआ था और उन्होंने 15 दिसंबर 2025 को लगभग 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

कब होगा अंतिम संस्कार?
उनके उत्तराधिकारी राघवेश दास वेदांती ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे. अंतिम संस्कार की तैयारियों के तहत सुबह मौसम अनुकूल होने पर पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराया जाएगा. इसके बाद करीब 11:30 बजे हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन कराए जाएंगे. मुख्य मार्ग से वीणा चौक होते हुए पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जाएगा. संत परंपरा के अनुसार उन्हें जल समाधि दी जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के दौरान हुआ निधन
जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में प्रवास पर थे. इसी दौरान बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बिना देरी किए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है. उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या समेत पूरे संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.

कौन थे डॉ. राम विलास वेदांती?
आपको बता दें, उत्तर भारत के एक प्रमुख धार्मिक नेताओं में डॉ. राम विलास वेदांती भी एक थे. वह पूर्व सांसद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी थे. वेदांती विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक वरिष्ठ नेता थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े थे. राम विलास वेदांती 12वीं लोकसभा में यूपी के प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे. 

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में तेजी से बढ़ा पर्यटकों का फुटफॉल, महाकुंभ 2025 की सफलता से बदली कुंभ नगरी की तस्वीर

TAGS

Ayodhya newsayodhya dr ram vilas vedantiCM Yogi Adityanath

Trending news

Ayodhya news
आज पंचतत्व में विलीन होंगे डॉ. वेदांती, अयोध्या पहुंचा पार्थिव शरीर, CM होंगे शामिल
Jaunpur murder Case
जौनपुर में रिश्तों का खौफनाक अंत, बेटे ने सिलबट्टे से सिर कूचकर मां-बाप को मार डाला
Mathura News
मथुरा में भीषण हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें-3 कारें, 4 यात्रियों की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार, घने बादल-तेज हवा-शून्य से नीचे पारा
UP News
UP बनेगा ईवी हब..टाटा समूह ने बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, योगी सरकार का बड़ा कदम
Uttarakhand Weather
क्या होता है ला नीना? पहाड़ों पर ठंड को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बढ़ता ठंड का कहर, कोहरे की चादर, ठंडी हवाओं से कांपेंगे झांसी-बांदा सम
Mau News
SDM का कॉलर पकड़ा, धक्का दिया....मऊ में एसडीएम साहब पर टूट पड़ीं महिलाएं
Ayodhya news
भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर रावण वध और जल समाधि तक का अद्भुत दृश्य
Hapur News
गुरुग्राम-नोएडा की तर्ज पर संवर रहा यूपी का ये जिला! 1300 करोड़ से बदलेगी तस्वीर