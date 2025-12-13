Advertisement
अयोध्या ईदगाह विवाद में संतों की जीत! इंतजामिया कमेटी ने खुद ही गिराया विवादित निर्माण, जानें क्या है पूरा मामला

Ayodhya News: हफ्ते भर के संघर्ष और आंदोलन के बाद आखिर अयोध्या ईदगाह विवाद में संत और हिंदूवादी संगठनों की जीत हो गई है. ईदगाह की इंतजामिया कमेटी ने शनिवार को आखिर खुद ही विवादित निर्माण पर हथोड़ा चलवा दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 13, 2025, 08:48 PM IST
अयोध्या ईदगाह विवाद में संतों की जीत! इंतजामिया कमेटी ने खुद ही गिराया विवादित निर्माण, जानें क्या है पूरा मामला

प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या में रौनाही से ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आ रहे ईदगाह विवाद मामले में हिंदू वादी संगठनों और संतों की आखिर जीत हो ही गई.  शनिवार को ईदगाह का एक हिस्सा गिरा दिया गया. विवादित हिस्सा इंतजामिया कमेटी ने मजदूरों की मदद से गिरवाया. 

जिला प्रशासन और ईदगाह इंतजामिया कमेटी में हुई थी वार्ता
इससे पहले जिला प्रशासन और ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच वार्ता में आपसी सहमति बनी और चौड़ीकरण के बीच आने वाले ईदगाह के हिस्से पर हथौड़ा चलाया गया. 

ईदगाह के हिस्से को गिराने के लिए चार दिन हुआ धरना-प्रदर्शन
बता दें कि ईदगाह को गिराने की मांग को लेकर संत–महंतों और हिंदू वादी संगठनों ने चार दिन तक सोहावल तहसील में धरना प्रदर्शन किया था, संतों ने ऐलान कर दिया था कि जब तक चौड़ीकरण के मार्ग में आने वाले ईदगाह के हिस्से को गिराया नहीं जाता है वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे. 

इससे पहले संतों ने प्रशासन पर आरोप लगाया था कि सोहावल तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क चौड़ीकरण के लिए ईदगाह मस्जिद पर कार्रवाई करने से बच रहा है. संत-महंत और हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि जब तक चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे ईदगाह के हिस्से को गिराया नहीं जाता, उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा. 

प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना-प्रदर्शन
धरने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और संतों से वार्ता कर उनकी मांग स्वीकार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद संतों ने आंदोलन समाप्त कर दिया. संतों की मांग स्वीकार करते हुए प्रशासन ने पैमाइश कर चौड़ीकरण की जद में आने वाले हिस्से पर निशान लगाए थे. 

प्रशासन और ईदगाह कमेटी की हो रही सराहना 
लेकिन इससे  पहले की प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देता, ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मजदूरों की मदद से निशान लगाए गए हिस्से को गिरवा दिया, और इस तरह से अयोध्या रौनाही -ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया. 

इस पूरे मामले में प्रशासन के साथ-साथ ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी की भी सराहना की जा रही है. 

ये भी पढ़ें: अयोध्या में एक बार फिर संत और हिंदू संगठन आर-पार के मूड में, ईदगाह मस्जिद लेकर भड़का विवाद, जानें क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

