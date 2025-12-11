Advertisement
सावधान! 1 हजार के चक्कर में गवा दिए 20 लाख...ठगों ने वृद्धा पेंशन का लालच दे खाते से उड़ाई गाढ़ी कमाई

 Amethi news: अमेठी में  पेंशन चालू करवाने के नाम पर एक बुजुर्ग से लगभग बीस लाख की ठगी की गई.दरअसल 60 वर्षीय बुजुर्ग के मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया और खुद को सरकारी अधिकारी बताकर उसकी पेंशन चालू कराने की बात कही थी.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:51 PM IST
अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला  :  उत्तर प्रदेश के अमेठी में  पेंशन चालू करवाने के नाम पर एक बुजुर्ग से लगभग बीस लाख की ठगी की गई. खबरों के मुताबिक, यह मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के पूरे बना मजरे बाहरपुर गांव का है, जहां के रहने वाले 60 वर्षीय बृजमोहन के मोबाइल पर एक  नंबर से फोन आया और खुद को सरकारी अधिकारी बताकर उसकी पेंशन चालू कराने की बात कही थी.

कैसे हुई ठगी जानिए ?
दरअसल बृजमोहन ने थाने में दी शिकायत में बताया कि उनके मोबाइल पर नंबर 7009986438 से फोन आया था.  कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई डीआरएम ऑफिस का डीपीओ बताया और कहा कि उनके पेंशन दस्तावेजों में त्रुटि है, जिसे ठीक कराने के लिए कुछ जरूरी जानकारी चाहिए . भरोसा कर बृजमोहन ने अपनी बैंक डिटेल्स फोन पर ही दे दीं. जानकारी देने के कुछ देर बाद ही उनके एसबीआई बैंक अकाउंट से 19 लाख 28 हजार रुपये उड़ गए. जब मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है.

घटना की जानकारी होते ही बुजुर्ग सीधे थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी. इसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मोबाइल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले में धारा 319(2), 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत केस दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है ताकि ठगों तक पहुंचा जा सके.

 यह भी पढ़ें :रामगोपाल हत्याकांड में आरोपी सरफराज को फांसी, 9 आरोपियों को उम्रकैद

