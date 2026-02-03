Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3096588
Zee UP-UttarakhandAyodhya

'अयोध्या में घुसने नहीं देंगे!अगर नहीं मांगी माफी' जगदगुरु परमहंस आचार्य का अविमुक्तेश्वरानंद को अल्टीमेटम

Ayodhya News:अयोध्या में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर संत समाज में सियासी हलचल तेज हो गई है. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने शंकराचार्य पर कड़ा हमला बोलते हुए दिया बड़ा बयान

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अयोध्या में घुसने नहीं देंगे!अगर नहीं मांगी माफी' जगदगुरु परमहंस आचार्य का अविमुक्तेश्वरानंद को अल्टीमेटम

Ayodhya News:उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर संत समाज में सियासी हलचल तेज हो गई है. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने शंकराचार्य पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा और विवादित बयान दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक शंकराचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.इस बयान के बाद संत समाज और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

जानें पूरा मामला ? 
खबरों के मुताबिक, परमहंसाचार्य ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणी बेहद अभद्र, अशोभनीय और निंदनीय है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को “उत्तम प्रदेश” बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं. कानून-व्यवस्था से लेकर धार्मिक स्थलों के संरक्षण तक, मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए हैं. ऐसे में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देना पूरे संत समाज का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

गाय के मुद्दे पर आंदोलन को बताया विपक्ष प्रेरित
गाय के मुद्दे को लेकर शंकराचार्य के आंदोलन पर भी परमहंसाचार्य ने सवाल उठाए.उन्होंने कहा कि यह आंदोलन विपक्ष से प्रेरित प्रतीत होता है. परमहंसाचार्य ने तर्क देते हुए कहा कि यदि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है, तो बछड़ा, बैल और नंदी की हत्या कैसे रोकी जाएगी.उन्होंने कहा कि इस स्थिति में न्याय का कोई स्पष्ट और व्यावहारिक सूत्र लागू नहीं हो पाएगा, जिससे भ्रम और विवाद की स्थिति बनेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार से गौवंश को धरोहर घोषित करने की मांग
परमहंसाचार्य ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की कि गोवंश को राष्ट्रीय और राज्य धरोहर घोषित किया जाए और पूर्ण रूप से गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए. उन्होंने कहा कि इससे गौवंश की वास्तविक रक्षा संभव होगी. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के बयान का उद्देश्य केवल विपक्ष को मजबूत करना और धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक रंग देना है.

संत समाज में बढ़ा तनाव
इस पूरे घटनाक्रम के बाद अयोध्या में संत समाज के भीतर तनाव की स्थिति बन गई है. शंकराचार्य को लेकर अलग-अलग संत संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जिससे आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के आसार नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें :  प्रयागराज माघ मेले में लगे बोर्ड पर उठा विवाद ! शंकराचार्य लिखे जाने पर मेला प्रशासन सख्त, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे का नोटिस
 

TAGS

Ayodhya news

Trending news

baghpat news
बागपत में चोरों का तांडव ! तीन मंदिरों के दानपात्र उखाड़े; हजारों की नकदी ले उड़े
UPNL employees
उत्तराखंड के 8 हजार उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, सीएम धामी का बड़ा फैसला
EX BJP MLA Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से उम्मीद, इस मामले की अपील पर रोजाना होगी सुनवाई
Ayodhya news
अयोध्या में एंट्री नहीं अगर नहीं मांगी माफी!परमहंस आचार्य का शंकराचार्य को अल्टीमेटम
Firozabad news
नशेड़ी पिता ने 12 साल के बेटे की हत्या कर संदूक में छिपाई लाश! आरोपी फरार
cm yogi news
पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी- हाफ एनकाउंटर के सवाल पर CM योगी का बयान
Sambhal news
संभल में रमजान के लिए लाउडस्पीकर की मांग! अर्जी पर डीएम ने साफ कहा - 'नो परमीशन'
uttarakhand bus accident news
उत्तराखंड में भीषण हादसा,यात्रियों से भरी HRTC की बस खाई में गिरी, 4 की मौत, कई घायल
Kanpur News
शोएब उर्फ सौरभ ने पत्नी दीपिका को उतारा मौत के घाट! 3 महीने पहले हुई थी लव मैरिज
Banke Bihari Mandir Corridor Mathura
बांके बिहारी कॉरिडोर में मुस्लिम ठेकेदार को मिला रेलिंग ठेका! संतों का विरोध शुरू