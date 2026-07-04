/4 साल पहले बोल चुका हूं... राम मंदिर में पहले ही दिन से खेल... चढ़ावा चोरी मामले पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह

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अयोध्या/अतुल कुमार यादव: अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर से जुड़े दान प्रकरण पर एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस विषय पर वह वर्षों पहले अपनी बात सार्वजनिक कर चुके हैं और अब उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है.
मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब इस मुद्दे पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा था, तब उन्होंने करीब चार वर्ष पहले ही अपनी आशंकाएं व्यक्त कर दी थीं. उनका दावा है कि राम मंदिर से जुड़े कार्यों में शुरुआत से ही गड़बड़ियों की स्थिति बनी हुई थी.
‘इसी वजह से दर्शन करने नहीं गया’
पूर्व सांसद ने कहा कि वह आज तक श्रीराम जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गए हैं. इसके पीछे उन्होंने मंदिर प्रबंधन से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं को कारण बताया. उनके अनुसार जिस तरह की गतिविधियां प्रारंभिक दौर से देखने को मिल रही थीं, उससे वह असहज थे और इसलिए उन्होंने मंदिर जाने से दूरी बनाए रखी.
बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान ने एक बार फिर राम मंदिर में दान और वित्तीय प्रबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं को तेज कर दिया है.
जांच एजेंसियों ने बढ़ाई सक्रियता
इधर दान प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. हाल ही में अयोध्या पहुंची टीम ने कई संबंधित व्यक्तियों और मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से विस्तृत पूछताछ की. सूत्रों के अनुसार पूछताछ कई घंटों तक चली, जिसमें दान राशि के संग्रह, उसकी गिनती और जमा करने की पूरी प्रक्रिया पर जानकारी जुटाई गई.
जांच एजेंसियों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी अपने कब्जे में ली है. इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. वित्तीय दस्तावेजों की गहन पड़ताल के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता ली गई है, जो ट्रस्ट के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रहा है.
राजनीतिक बयानबाजी भी हुई तेज
इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. भाजपा नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने आरोप लगाया कि दान राशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि मामले में जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव है.
हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक किसी निष्कर्ष या आधिकारिक आरोप की घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में सभी की निगाहें SIT की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.