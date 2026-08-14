/Explainer: राम मंदिर के चढ़ावे का नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल: पहले क्या था, अब क्या है; कितनी कारगर होगी नई व्यवस्था

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Ayodhya: श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं राम मंदिर में आने वाले दान की गिनती व्यवस्था में कई बदलाव किये गए हैं, जिससे गिनती के दौरान सुरक्षा, निगरानी मजबूत होने के साथ जवाबदेही भी स्पष्ट रहे. आइये सबसे पहले बात करते हैं कि राम मंदिर में दान की गिनती के लिए अब क्या-क्या अहम बदलाव किये जा चुके हैं या फिर जल्द होने वाले हैं.
दान की गिनती की व्यवस्था कितनी बदली
1.पहला बड़ा बदलाव है- दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों की यूनिफार्म में अब जेबें नहीं होंगी, ताकि गिनती करने वाली जगह से कैश या कोई चीज बाहर ले जाने की गुंजाइश ही न रहे. इसके अलावा गणना केंद्र के प्रवेशऔर निकास द्वार पर गिनती करने वाले कर्मचारियों की तलाशी भी शुरू हो चुकी है.
2. गिनती करने वाले कमरे की CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने की अवधि भी पहले से चार गुना कर दी गई है. पहले रिकॉर्डिंग 45 दिन तक ही सुरक्षित रखी जाती थी, लेकिन अब इसे 180 दिन तक रखा जाएगा. इसके साथ ही निगरानी सिस्टम को अपग्रेट करते हुए फिक्सड CCTV कैमरों की जगह PTZ (पैन, टिल्ट और जूम ) कैमरे इंस्टाल किये जाएंगे. ये कैमरे अंदर की गतिविधियों को हर एंगल और बारीकी से देख पाएंगे.
3. मंदिर परिसर से SBI ब्रांच तक दान के कैश को ले जाने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है. नोटों के बंडलों को अब एक ही बार में पैक और सुरक्षित किया जाएगा और फिर मंदिर परिसर के अंदर ही SBI की गाड़ी में लोड किया जाएगा. इस बदलाव का मकसद मंदिर परिसर से बैंक ब्रांच तक कैश ले जाते समय चोरी या हेराफेरी संभावना को न के बराबर करना है.
कैसे सामने आया राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला
जून 2026 के शुरुआती दिनों में ट्रस्ट के अधिकारियों ने जब गिनती कक्ष (काउंटिंग रूम) के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और खुले रुपए अपनी जेबों, कपड़ों और जूतों में छिपाते हुए देखा गया. मामले में शुरुआती आंतरिक जांच और एसआईटी (SIT) रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल और जून 2026 के बीच के फुटेज में करीब 70 बार चोरी होने की बात सामने आई, जहां कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से दान की रकम गबन कर रहे थे.
दान की कितनी रकम चोरी हुई
राम मंदिर के दान पात्रों से गिनती के दौरान कर्मचारियों द्वारा लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये की चोरी किए जाने का अनुमान है, जबकि कुछ शुरुआती या राजनीतिक बयानों में इसके 200 करोड़ रुपये तक होने के आरोप लगाए गए थे. लेकिन स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर निर्माण के लिए आए कुल 3,300 करोड़ रुपये के मुख्य फंड का पूरा हिसाब सुरक्षित है और कोई बड़ा वित्तीय घोटाला नहीं हुआ है.
कहां तक पहुंची जांच
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी (जिसकी निगरानी लखनऊ की आईजी रेंज कर रही है) इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. SIT ने जांच का दायरा ट्रस्ट के गठन के शुरुआती वित्तीय वर्ष 2020-21 तक बढ़ाया है और पुराने कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.
वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर दान राशि गिनने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से नकद राशि और आभूषण बरामद किए गए हैं.
चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट और प्रशासन पर क्यों उठे सवाल?
शुरुआती दौर में आंतरिक स्तर पर ही कुछ राशि बरामद करके पुलिस में औपचारिक एफआईआर दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई करने में देरी क्यों की गई, इसे लेकर सवाल उठे.
ट्रस्ट के प्रबंधन और प्रशासन पर कथित आरोप
ट्रस्ट के प्रबंधन और देखरेख पर आरोप लगे कि उनकी नाक के नीचे महीनों तक व्यवस्थित तरीके से दान राशि की चोरी होती रही, लेकिन समय रहते उच्च स्तर पर कड़े प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी क्यों नहीं रखी गई. आरोप ये भी है कि शुरुआती स्तर पर चोरी हुए चढ़ावे की कुछ राशि बरामद करने के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में FIR कराने में देरी हुई और मामले को दबाने की कोशिश की गई. ऐसे में यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर दान की गणना और प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था क्या थी जिसकी वजह से इसमें गबन संभव हुआ.
चढ़ावे की गिनती की पुरानी व्यव्यस्था क्या ?
दरअसल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और SBI के MoU/SOP के तहत दान की गिनती और उसका प्रबंधन होता था. सबसे पहले बात करते हैं दान कैसे आता है और उसके लिए क्या प्रबंध हैं.
राम मंदिर आने वाले श्रद्धालु परिसर में रखे लगभग 35 दानपात्रों में नकद, सिक्के व आभूषण अर्पित करते थे. बड़े दान, चेक, ड्राफ्ट या कार्ड से भुगतान के लिए कंप्यूटरीकृत रसीद काउंटर उपलब्ध हैं. ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों की संयुक्त मौजूदगी में दानपात्रों के ताले खोले जाते थे. राशि को सीलबंद ट्रंकों में भरकर सुरक्षाकर्मियों और CCTV की निगरानी में गणना केंद्र ले जाया जाता था.
गिनती की प्रक्रिया व टीम
मंदिर परिसर में बने कैश काउंटिंग रूम में दो शिफ्टों में मशीनों और CCTV कैमरे की सीधी निगरानी में गिनती होती थी, जिसमे बैंक कर्मचारी (SBI), ट्रस्ट के प्रतिनिधि और बैंक के क्लास-2 स्तर के पर्यवेक्षक शामिल होते थे. गिनती के बाद तैयार सीलबंद बंडलों को बैंक की कैश वैन और हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों के पहरे में SBI की मुख्य शाखा भेजकर ट्रस्ट के आधिकारिक खाते में जमा करा दिया जाता था.
नई व्यवस्था में अधिकृत लोगों की संख्या सीमित हुई
कुछ रिपोर्टों के मुताबिक नई व्यवस्था में काउंटिंग स्थल पर अधिकृत लोगों की संख्या सीमित की गई है. रिपोर्टों के अनुसार बैंक खातों के संचालन में एक व्यक्ति के बजाय तीन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की व्यवस्था की गई है.
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन के लिए CEO की नियुक्ति
चढ़ावो चोरी मामले के बाद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन, सुचारू संचालन और भीड़ नियंत्रण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पहली बार पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है. ऐसे में सवाल ये उठता है इससे क्या-क्या बदलेगा.
1. पेशेवर और पारदर्शी व्यवस्था: माना जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की व्यवस्था लागू करने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पूरी तरह पेशेवर और पारदर्शी हो जाएगी.
2. परंपरा नहीं पेशेवर प्रबंधन: मंदिर के वित्तीय हिसाब-किताब, दान प्रबंधन, और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की देखरेख अब तक केवल ट्रस्ट के सदस्यों या पारंपरिक पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो अब एक पूर्णकालिक और पेशेवर CEO के हाथ में होगी.
3. दान के प्रबंधन की पूरी SOP: दान पेटियों को लाने-ले जाने, नकदी की गिनती (काउंटिंग) और लॉकर रूम तक की प्रक्रिया में सीसीटीवी, एआई (AI) और कड़े सुरक्षा मानकों (जैसे पॉकेट-मुक्त ड्रेस और चेकिंग) जैसी सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू होगी. दान गणना के लिए बैंक और निजी एजेंसियों के सहयोग से होने वाले कार्यों की निगरानी सीधे प्रशासनिक अधिकारी के पास होगी, जिससे लापरवाही की गुंजाइश खत्म होगी।
डिजिटल दान पर जोर
चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दान के लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाने पर भी जोर है. ऑनलाइन दान की व्यवस्था पहले से मजबूत होगी. दान करते ही रसीद दी जाएगी. दान का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसके साथ ही जब डिजिटल दान पर जोर बढ़ेगा तो कैश पर निर्भरता कम होगी और इससे ट्रांजैक्शन की ऑडिटिंग आसान होगी.
दान की गणना से लेकर उसके प्रबंधन और बैंक में जमा कराने तक उसकी सुरक्षा और निगरानी मजबूत किये जाने के बाद भी कई सवाल हैं, जिनका जवाब देश का हर नागरिक चाहता है. जैसे -
नई व्यवस्था कितनी पारदर्शी है?
- क्या हर रुपये का डिजिटल/कागजी ट्रेल होगा?
- CCTV होने से क्या जवाबदेही तय होगी?
- स्वतंत्र ऑडिट कितना जरूरी है?
- क्या मंदिरों में कैश मैनेजमेंट का मॉडल बदलने की जरूरत है?