अमेठी में बम जैसा धमाका! पल भर में भर भराकर गिरा मकान, युवक की दर्दनाक मौत

Zee UP-UttarakhandAyodhya

Amethi News:  यूपी के अमेठी में मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक इमारत ढह गई. हादसे में मलबे में दबकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. तेज धमाके की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर अफरातफरी मच गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:37 AM IST
अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला : यूपी के अमेठी में मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक इमारत ढह गई. हादसे में मलबे में दबकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. तेज धमाके की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर अफरातफरी मच गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार भादर रोड स्थित यह मकान शिवमहेश पांडेय का बताया जा रहा है, जहां कोल्ड ड्रिंक का भंडारण किया जाता था.

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना अमेठी के जामो कस्बे के भादर रोड पर हुआ था. जहां देर रात अचानक भवन में विस्फोट जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी.  हादसे के समय दो लोग मलबे में दब गए.  स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.  जहां डॉक्टरों ने सतीश तिवारी (37) पुत्र दीनानाथ तिवारी, निवासी बस्तीदेई थाना गौरीगंज को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल बलराम चंद्र पांडे (30) पुत्र सुभाष चंद्र पांडे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. 

स्थानीय लोगों ने भी मदद किया 
जब यह घटना हुआ तब पुरे इलाके में सनसनी फ़ैल गई. लोगों में डर का माहौल बन गया. लेकिन इस बीच वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.  पर अफ़सोस की बात यह हैं कि वो लोगों जान बचाने में नाकाबयाब रहे.

पुलिस की बड़ी कार्यवाई ? 
जब इस घटना की खबर पुलिस को मिली तो सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान चलाया गया. एहतियातन आसपास के लोगों को घटनास्थल से दूर रखा गया. जामो थाना अध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच मे इमारत गिरने की पुष्टि हुई है.  हादसे के वास्तविक कारणों की गहन जांच की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा

यह भी पढ़ें : भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 आज, लखनऊ में रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों से न गुजरें
 

यह भी पढ़ें : भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 आज, लखनऊ में रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों से न गुजरें

