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राम मंदिर चंदा विवाद: 'अपना रसीद दिखाओ, हम पूरा पैसा लौटा देंगे...' दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़के फलाहारी महाराज

Mathura News: मथुरा के संत दिनेश फलाहारी महाराज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि यदि वे राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की रसीद दिखाएं तो उनका पूरा चंदा लौटा दिया जाएगा. यह बयान दिग्विजय सिंह द्वारा राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी और अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराने की घोषणा के बाद सामने आया है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:06 PM IST
राम मंदिर चंदा विवाद: 'अपना रसीद दिखाओ, हम पूरा पैसा लौटा देंगे...' दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़के फलाहारी महाराज
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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