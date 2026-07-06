राम मंदिर चंदा विवाद: 'अपना रसीद दिखाओ, हम पूरा पैसा लौटा देंगे...' दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़के फलाहारी महाराज

अयोध्या जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे दिग्विजय सिंह

कांग्रेस नेता ने ऐलान किया है कि वे राम मंदिर चंदे में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर कानूनी रास्ता अपनाने जा रहे हैं. दिल्ली के एक बड़े क्रिमिनल लॉयर की सलाह पर वे 5 या 6 तारीख को अयोध्या जाकर कोर्ट में केस दर्ज कराएंगे. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने जो चंदा दिया था और जिसकी चोरी की गई है, उसके खिलाफ मैं अपने वकील के माध्यम से मुकदमा दायर करूंगा. मेरी मांग है कि वह पैसा वापस किया जाए ताकि मैं उसे शंकराचार्य के मठ या रामालय ट्रस्ट में जमा कर सकूं. मैं इन सभी भ्रष्ट ट्रस्टियों को जेल भिजवाकर रहूंगा.