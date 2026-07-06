राम मंदिर चंदा विवाद: 'अपना रसीद दिखाओ, हम पूरा पैसा लौटा देंगे...' दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़के फलाहारी महाराज

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Mathura News: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और सनातन धर्म को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. अब इस कड़ी में मथुरा से एक बड़ा मामला सामने आया है. मथुरा के प्रसिद्ध संत और 'श्री श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास' के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर तीखी आपत्ति जताई है. फलाहारी महाराज ने साफ कहा है कि वे कांग्रेस नेता द्वारा राम मंदिर के लिए दिया गया चंदा लौटाने को तैयार हैं.
राम मंदिर में नहीं चाहिए कांग्रेस का एक भी रुपया
फलाहारी महाराज ने कांग्रेस पर सनातन धर्म और राम मंदिर का लगातार विरोध करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि आपने या आपकी पार्टी के लोगों ने राम मंदिर के लिए जो भी चंदा दिया है, बस उसकी रसीद दिखा दीजिए. हमारे ब्रजवासी और साधु-संत मिलकर आपका पूरा पैसा लौटाने को तैयार हैं. हमें प्रभु श्री राम के मंदिर में कांग्रेस का एक भी रुपया नहीं चाहिए.
संत ने कांग्रेस के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहले भगवान राम को 'काल्पनिक' कहा था और जिनके दल के लोग लगातार सनातन धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं, उनका भगवान राम से कोई सरोकार नहीं हो सकता.
दिग्विजय सिंह का पलटवार
इससे पहले, भोपाल में महिला कांग्रेस के एक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस (RSS) पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर आंदोलन की असली लड़ाई भाजपा या आरएसएस ने नहीं, बल्कि संतों और मठों ने लड़ी थी.
दिग्विजय सिंह के मुख्य आरोप
हनुमान गढ़ी और गोरखनाथ मठ ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी. तब वहां न आरएसएस थी और न भाजपा. इन्हें भगवान राम की याद तब आई जब संसद में इनके केवल 2 सांसद बचे थे. ये लोग धर्म को बेचकर कमाई करते हैं और उसी कमाई से वोट, विधायक और सांसद खरीदते हैं. हमारे ही चंदे की चोरी करके यह खरीद-फरोख्त की जा रही है.
ट्रस्टियों पर निशाना
आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बचाया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज होनी चाहिए थी.
अयोध्या जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे दिग्विजय सिंह
कांग्रेस नेता ने ऐलान किया है कि वे राम मंदिर चंदे में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर कानूनी रास्ता अपनाने जा रहे हैं. दिल्ली के एक बड़े क्रिमिनल लॉयर की सलाह पर वे 5 या 6 तारीख को अयोध्या जाकर कोर्ट में केस दर्ज कराएंगे. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने जो चंदा दिया था और जिसकी चोरी की गई है, उसके खिलाफ मैं अपने वकील के माध्यम से मुकदमा दायर करूंगा. मेरी मांग है कि वह पैसा वापस किया जाए ताकि मैं उसे शंकराचार्य के मठ या रामालय ट्रस्ट में जमा कर सकूं. मैं इन सभी भ्रष्ट ट्रस्टियों को जेल भिजवाकर रहूंगा.