Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /Ambedkar Nagar Murder: शराब के लिए जमीन बेच रहा था ससुर, बहू ने रोका तो लाठी से पीटकर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Ambedkar Nagar Murder: शराब के लिए जमीन बेच रहा था ससुर, बहू ने रोका तो लाठी से पीटकर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Ambedkar Nagar Murder: यूपी के अंबेडकरनगर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ससुर ने अपनी बहू की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इब्राहिमपुर थाना पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी ससुर को किया गिरफ्तार.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 11, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:04 AM IST
Ambedkar Nagar Murder: शराब के लिए जमीन बेच रहा था ससुर, बहू ने रोका तो लाठी से पीटकर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Ambedkar nagar (AI photo)

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शराब के लिए जमीन बेच रहा था ससुर,बहू ने रोका तो पीट-पीटकर कर दी हत्या,आरोपी गिरफ्तार
ambedkar nagar murder4 min ago
2
Lucknow Fuel Price1 hr ago
3
Prayagraj1 hr ago
4
up breaking news1 hr ago
5
Lalitpur newsJun 10