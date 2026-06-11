पहले भी बेच चुका था जमीन का टुकड़ा, दोबारा कोशिश का बहू ने किया विरोध

मिली जानकारी के मुताबिक, रसूलपुर गांव का रहने वाला आरोपी ससुर अपनी कृषि योग्य जमीन को लगातार बेचने की फिराक में था. वह पहले भी परिवार की सहमति के बिना जमीन का एक बड़ा टुकड़ा बेच चुका था. इसके बाद वह बची हुई जमीन को भी दोबारा बेचने की कोशिश कर रहा था. घर की आर्थिक स्थिति और भविष्य को देखते हुए बहू ने ससुर के इस फैसले का कड़ा विरोध किया और उसे जमीन बेचने से रोका.