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अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगरजिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रसूलपुर गांव में जमीन बेचने का विरोध करने पर एक ससुर ने अपनी ही बहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. इस खूनी वारदात के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.
पहले भी बेच चुका था जमीन का टुकड़ा, दोबारा कोशिश का बहू ने किया विरोध
मिली जानकारी के मुताबिक, रसूलपुर गांव का रहने वाला आरोपी ससुर अपनी कृषि योग्य जमीन को लगातार बेचने की फिराक में था. वह पहले भी परिवार की सहमति के बिना जमीन का एक बड़ा टुकड़ा बेच चुका था. इसके बाद वह बची हुई जमीन को भी दोबारा बेचने की कोशिश कर रहा था. घर की आर्थिक स्थिति और भविष्य को देखते हुए बहू ने ससुर के इस फैसले का कड़ा विरोध किया और उसे जमीन बेचने से रोका.
गुस्से में आकर लाठी से किया जानलेवा हमला, मौके पर ही थमी सांसें
बहू द्वारा जमीन बेचने से रोके जाने पर ससुर इस कदर आगबबूला हो गया कि उसने घर में रखी लाठी उठाकर बहू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. ससुर ने बहू के सिर और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर लाठी से तब तक वार किए, जब तक कि उसकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई. चीख-पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग जुटते, तब तक वारदात को अंजाम दिया जा चुका था.
मायके पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, आरोपी ससुर जेल की सलाखों के पीछे
घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके वाले भी रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए. मायके पक्ष द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय इब्राहिमपुर थाना पुलिस ने हत्या (आईपीसी/बीएनएस की सुसंगत धाराओं) का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए भागने की फिराक में लगे आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
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