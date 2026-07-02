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महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जेल होगी या राहत मिलेगी? कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Gonda News : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में कानूनी प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अब सभी की निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हैं

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 02, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:43 PM IST
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जेल होगी या राहत मिलेगी? कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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