/महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जेल होगी या राहत मिलेगी? कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

क्या है पूरा मामला?

देश के प्रमुख महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पहलवानों का आरोप था कि उनके साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण किया गया. इस मामले ने न केवल खेल जगत में, बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी थी. पहलवानों ने लंबे समय तक इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था. दिल्ली पुलिस ने लंबी जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद से यह कानूनी प्रक्रिया राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है.