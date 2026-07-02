/महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जेल होगी या राहत मिलेगी? कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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Gonda News : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में कानूनी प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अब सभी की निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हैं, जिस दिन कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा.
कोर्ट में क्या हुआ?
गुरुवार, 2 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई. इस दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहे. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला पहलवानों के वकीलों ने अपनी अंतिम दलीलें पूरी कीं. इससे पहले, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से बुधवार, 1 जुलाई से दलीलें शुरू की गई थीं.
गौरतलब है कि इससे पहले 30 जून को हुई सुनवाई में बृजभूषण शरण सिंह ने अपना पक्ष रखा था. उस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
क्या है पूरा मामला?
देश के प्रमुख महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पहलवानों का आरोप था कि उनके साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण किया गया. इस मामले ने न केवल खेल जगत में, बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी थी. पहलवानों ने लंबे समय तक इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था. दिल्ली पुलिस ने लंबी जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद से यह कानूनी प्रक्रिया राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है.
अब आगे क्या?
अब सभी की नजरें 3 अगस्त पर हैं. यह तारीख बेहद अहम है क्योंकि इसी दिन कोर्ट यह तय करेगा कि आरोपी पक्ष पर आरोप तय किए जाएंगे या उन्हें राहत मिलेगी. अदालत का यह निर्णय न केवल आरोपी पक्ष के भविष्य के लिए, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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