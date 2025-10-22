हमरी बिटिया उठा कै ले गएन, बुलडोजर चला देइ... रोती हुई मां की अपील, मुस्लिम युवक पर 18 वर्षीय युवती को अगवा करने का आरोप

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 18 वर्षीय युवती के अगवा होने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवती की मां ने एक मुस्लिम युवक पर अपने बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है. खबर लिखी जा रही है...
प्रवेश पांडेय/ अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 18 वर्षीय युवती को अगवा करने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवती की मां ने एक मुस्लिम युवक पर अपनी बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया है. पीड़ित मां ने मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर पीड़ित महिला रोती हुई अपनी बेटी के अपहरण की दास्तां बता रही है. महिला के आंसू थम नहीं रहे हैं. वह इतनी भयभीत है कि रोते हुए ठीक से बता भी नहीं पा रही है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ. हालांकि महिला ये कहते हुए साफ सुनाई दे रही है कि किसी मुस्लिम युवक ने उसकी 18 साल की बेटी को अगवा कर लिया है.
पीड़ित मां की गुहार
अगवा हुई युवती की मां ने आरोपी युवक पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना अयोध्या जनपद के कोतवाली रुदौली क्षेत्र की है.
