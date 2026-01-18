होली से पहले अयोध्वावासियों को मिलेगी एक और सौगात, 3.5 करोड़ रुपये से बन रहा फ्लोटिंग बाथिंग कुंड

Ayodhya News: विश्व प्रसिद्ध अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक और अनोखी पहल की ओर बढ़ रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सरयू नदी पर आधुनिक फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड का निर्माण कराया जा रहा है. होली के पहले इसे शुरू करने की संभावना है.

होली से पहले मिलेगी सौगात

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने बताया कि संभवतः फरवरी तक इसकी सौगात मिल जाएगी. लगभग होली तक इसके संचालित होने की संभावना जताई जा रही है. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन साढ़े तीन करोड़ रुपये है. यह परियोजना धार्मिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक स्नान की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे अयोध्या का पर्यटन और भी आकर्षक बनेगा.

दो स्नान कुंड भी बनाए जाएंगे

उन्होंने बताया कि यह फ्लोटिंग स्नान कुंड 25 मीटर×15 मीटर के आधुनिक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, जो पोंटून और उच्च-शक्ति वाले फाइबर सामग्री से निर्मित होगा. यह संरचना नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो सकेगी, जिससे हर मौसम में स्थिरता बनी रहेगी. परिसर में दो भव्य स्नान कुंड बनाए जा रहे हैं. प्रत्येक का आकार 15 मीटर × 4 मीटर है. इनमें से एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए होगा, ताकि गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. इसमें दस चेंजिंग रूम होंगे। पांच महिलाओं के लिए व पांच पुरुषों के लिए रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनजर सेफ्टी बैरियर, रेलिंग, सोलर लाइट, बेंच और इमरजेंसी सपोर्ट बोट की व्यवस्था होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

7 दुकानें भी स्थापित की जाएंगी

इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए परिसर में 7 दुकानें भी स्थापित की जाएंगी, जहां स्थानीय उत्पाद, पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी. सरयू नदी में स्नान हिंदू परंपरा का अभिन्न अंग है. रामायण काल से ही इस नदी को पवित्र माना जाता है और यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है. राम मंदिर के बाद लाखों-करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. फ्लोटिंग बाथिंग कुंड जैसी आधुनिक सुविधा से न केवल देशी पर्यटक, बल्कि विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे. यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नदी की स्वच्छता बनाए रखने पर भी जोर देती है, क्योंकि फ्लोटिंग संरचना से घाटों पर कचरा फैलने की संभावना कम होगी.

यह भी पढ़ें : 5 किमी लंबा, 7 मीटर चौड़ा...यूपी के इस जिले का नया बाईपास कर देगा जाम का झाम खत्म

यह भी पढ़ें : यूपी में 1086 करोड़ से बन रहा फोरलेन हाईवे, सीधे जुड़ेगा लखनऊ–वाराणसी और प्रयागराज–अयोध्या कॉरिडोर से