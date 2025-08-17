गोस्वामी तुलसीदास का जन्‍म बांदा में नहीं....बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2885590
Zee UP-UttarakhandAyodhya

गोस्वामी तुलसीदास का जन्‍म बांदा में नहीं....बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा

Gonda News: गोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह रामचरित मानस के र‍चयिता गोस्वामी तुलसीदास के जन्‍म को लेकर बड़ा बयान दिया है. पूर्व सांसद ने बाबा रामदेव पर भी निशाना साधा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brij Bhushan Sharan Singh
Brij Bhushan Sharan Singh

Gonda News: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जन्‍म गोंडा के परसपुर में हुआ था. इतना ही नहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि परसपुर में तुलसीदास के पैदा होने के बाद उन्‍हें बांदा ले जाया गया था. 

तुलसीदास के जन्‍म को लेकर बड़ा बयान 
दरअसल, बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को लेकर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास गोंडा के परसपुर में पैदा हुए और बाद में उन्‍हें लेकर बांदा भाग गए. मीडिया बंधुओ से मैं चाहूंगा तो चला देना क्या चलाना है वह मैं आपको बताता हूं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं श्रीरामचरितमानस को और काव्य को केवल भाषा विज्ञान को दे दिया जाए की यह भाषा कहां की है तो यह विवाद निपटा जाएगा. वैसे तो अपने पास सब कुछ है लेकिन अगर इस भाषा विज्ञान को दे दिया जाता तो सब कुछ सामने आ जाता. 

बाबा रामदेव पर भी साधा निशाना 
कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम के दौरान देवीपाटन मंडल गोंडा और बलरामपुर का इतिहास बता रहे थे. इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव का नाम लेकर निशाना साधा है. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राम देव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, राम देव काना कमा खा रहा है. महर्षि पतंजलि का इतिहास यहीं से मिलता है. दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पहले बाबा रामदेव का नाम लिए लेकिन बाद में डैमेज कंट्रोल करने के लिए रामदेव के आगे काना लगा दिया, ताकि बाद में कह सके कि हमने गोंडा के रामदेव काना का नाम लिया था. 

यह भी पढ़ें : उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी, पति छीना,मैं तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं-पूजा पाल

यह भी पढ़ें : सपा विधायक पूजा पाल ने विधानसभा में खुलकर की थी सीएम योगी की तारीफ, अखिलेश ने पार्टी से निकाला

TAGS

gonda news

Trending news

ghazipur news
अगस्त क्रांति! अंग्रेजी हुकूमत चलाती रहीं गोलियां, झुकने नहीं दिया तिरंगा
Gorakhpur News
सांसद जी ने खुद ही तोड़ दिया अतिक्रमण...सीएम योगी ने ली रवि किशन की चुटकी
Jhansi News
10 साल प्रेमी के साथ लिव-इन में रही...झांसी में ब्यूटीशियन का शव फंदे से लटका म‍िला
Lucknow news
पूजा पाल ने बताया UP में कैसा होना चाहिए CM? सपा से निष्‍कासित विधायक ने कही ये बात
Ayodhya Weather
बारिश थमते ही उमस भरी गर्मी की मार से बेहाल लोग, जानें कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम
Muzaffarnagar news
मुझे माफ कर देना बाबू.....शादी के 6 महीने बाद नववाहिता ने मौत को लगाया गले
Amroha News
कौन हैं कांग्रेस नेता सचिन चौधरी? जिन पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
CM Yogi Adityanath
पूर्वांचल को मिली बड़ी सौगात, 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचेगा फ्री गैस कनेक्शन
Shahjahanpur News
यूपी में एक और जिले का नाम बदला जाएगा? MP की पूर्व मुख्‍यमंत्री ने योगी से की मांग
hamirpur news
3 किलोमीटर तक पीछे दौड़ी इंटरसिटी एक्‍सप्रेस, नीचे गिरा यात्री तो रिवर्स हुई ट्रेन
;