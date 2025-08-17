Gonda News: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जन्‍म गोंडा के परसपुर में हुआ था. इतना ही नहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि परसपुर में तुलसीदास के पैदा होने के बाद उन्‍हें बांदा ले जाया गया था.

तुलसीदास के जन्‍म को लेकर बड़ा बयान

दरअसल, बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को लेकर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास गोंडा के परसपुर में पैदा हुए और बाद में उन्‍हें लेकर बांदा भाग गए. मीडिया बंधुओ से मैं चाहूंगा तो चला देना क्या चलाना है वह मैं आपको बताता हूं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं श्रीरामचरितमानस को और काव्य को केवल भाषा विज्ञान को दे दिया जाए की यह भाषा कहां की है तो यह विवाद निपटा जाएगा. वैसे तो अपने पास सब कुछ है लेकिन अगर इस भाषा विज्ञान को दे दिया जाता तो सब कुछ सामने आ जाता.

बाबा रामदेव पर भी साधा निशाना

कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम के दौरान देवीपाटन मंडल गोंडा और बलरामपुर का इतिहास बता रहे थे. इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव का नाम लेकर निशाना साधा है. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राम देव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, राम देव काना कमा खा रहा है. महर्षि पतंजलि का इतिहास यहीं से मिलता है. दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पहले बाबा रामदेव का नाम लिए लेकिन बाद में डैमेज कंट्रोल करने के लिए रामदेव के आगे काना लगा दिया, ताकि बाद में कह सके कि हमने गोंडा के रामदेव काना का नाम लिया था.

