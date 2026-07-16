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मंत्री रहते पवन पांडेय पर लगे थे नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप, 2 साल तक दर्ज नहीं हुई थी FIR, वायरल हो रहा वीडियो

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर कथित दान चोरी मामले के बीच सपा नेता पवन पांडेय का एक पुराना मामला भी सुर्खिंयों में आ गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 16, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:34 PM IST
मंत्री रहते पवन पांडेय पर लगे थे नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप, 2 साल तक दर्ज नहीं हुई थी FIR, वायरल हो रहा वीडियो
Image Credit: फाइल फोटो

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