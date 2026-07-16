/मंत्री रहते पवन पांडेय पर लगे थे नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप, 2 साल तक दर्ज नहीं हुई थी FIR, वायरल हो रहा वीडियो

क्या था पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2015 का है. उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे. पवन पांडेय को अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता था और वह राज्यमंत्री थे. अयोध्या निवासी मोहम्मद इस्लाम ने आरोप लगाया था कि 14 अगस्त 2015 को उनकी नाबालिग बेटी को कुछ लोगों ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया. पीड़ित पिता का आरोप था कि मंत्री होने के कारण पवन पांडेय का इतना रसूख था कि पुलिस ने न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही मामले में नामजद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनका कहना था कि घटना के दो साल बाद भी पुलिस उनकी बेटी को बरामद नहीं कर सकी.