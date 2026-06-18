चुनाव में पार्टी को हुआ बड़ा नुकसान

पूर्व सांसद ने अपनी ही पार्टी की हार का विश्लेषण करते हुए कहा कि अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती और बाराबंकी में भाजपा की हार का बड़ा कारण यही आम जनता का आक्रोश है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये रास्ते पिछले 6-7 साल से क्यों बंद थे? उन्होंने आरोप लगाया कि बैरियर के नाम पर भ्रष्टाचार भी हुआ, जहां पैसे देने पर रास्ते खोल दिए जाते थे. उनका कहना है कि अब जो रास्ते आवाज उठाने पर खोले गए हैं, वे पहले क्यों बंद थे?