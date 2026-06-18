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'हमें तो दर्शन करने जाने ही नहीं देंगे, सब लठ्ठ बजा देंगे'........गोंडा से अयोध्या के रास्ते बंद होने पर बोले- बृजभूषण शरण सिंह

Gonda News: गोंडा के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर पार्टी के भीतर से ही तीखे तेवर अपनाए हैं. उन्होंने अयोध्या जाने वाले रास्तों पर लगाए गए बैरियर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 18, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:29 AM IST
'हमें तो दर्शन करने जाने ही नहीं देंगे, सब लठ्ठ बजा देंगे'........गोंडा से अयोध्या के रास्ते बंद होने पर बोले- बृजभूषण शरण सिंह

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