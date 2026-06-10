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Gonda Accident: यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोंडा लखनऊ हाईवे पर संतोष ढाबा के पास दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई. वहीं, लोग हादसे में घायल लोगों को बचा रहे थे तभी तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंद दिया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया था. पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया.
दो बाइक की आमने सामने टक्कर
बताया जा रहा है कि संतोष ढाबा के पास पहले दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जोरदार टक्कर होने के चलते घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा हटाकर के किनारे करने का काम किया जा रहा था, इसी दौरान गोंडा की तरफ से लखनऊ जा रही तेज रफ्तार एक्सयूवी ने मोटरसाइकिल सवार और बचा रहे लोगों को रौंद दिया. इससे मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई है.
भीड़ को रौंद दिया
सूचना पाकर मौके पर पहुंचे करनैलगंज कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉटर्म के लिए भेज दिया. पूरे प्रकरण को लेकर के जांच की जा रही है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई. घायलों को अस्पताल में पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी. हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया था, उसे किसी तरह खुलवाया गया.
सिद्धार्थनगर में बाइक सवार की मौत
वहीं, सिद्धार्थनगर में जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई. शोहरतगढ़ में मिठाई के डिब्बों की डिलीवरी देने जाते समय मोहम्मद सफी जेसीबी की चपेट में आ गए. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उन्हें सीएचसी शोहरतगढ़ ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. चार दिन बाद बेटे और बेटी की शादी होनी थी.