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गोंडा में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की आमने सामने टक्कर, चार लोगों की दर्दनाक मौत

Gonda Road Accident: गोंडा लखनऊ हाईवे पर संतोष ढाबा के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई. हादसे में दो लोग घायल भी हो गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 10, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:16 PM IST
गोंडा में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की आमने सामने टक्कर, चार लोगों की दर्दनाक मौत
Image Credit: फाइल फोटो

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