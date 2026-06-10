Gonda Accident: यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोंडा लखनऊ हाईवे पर संतोष ढाबा के पास दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई. वहीं, लोग हादसे में घायल लोगों को बचा रहे थे तभी तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंद दिया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया था. पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया.