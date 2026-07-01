/योग केंद्र में पनाह, मंदिर में नौकरी और फिर बड़ा धोखा; राम मंदिर चंदा घोटाले का आरोपी गिरफ्तार; ठिकाने से 5 लाख रुपये बरामद

योग केंद्र से 5 लाख रुपये नकद बरामद

बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक शुक्ला के योग केंद्र से 5 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. छापेमारी के दौरान वहां मंदिर ट्रस्ट के तीन बक्से मिले, जिनमें से एक पर 'राम राज्य कोष राम मंदिर' लिखा था और ऑनलाइन डोनेशन के लिए क्यूआर कोड भी मौजूद था. यह गिरोह मंदिर के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लोगों से वसूली कर रहा था. इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने और मंदिर के चढ़ावे में हुई इस सेंधमारी की जांच तेज कर दी है.