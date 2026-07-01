/योग केंद्र में पनाह, मंदिर में नौकरी और फिर बड़ा धोखा; राम मंदिर चंदा घोटाले का आरोपी गिरफ्तार; ठिकाने से 5 लाख रुपये बरामद

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए गए चंदे में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, बल्कि उन लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है जो अविनाश और उसके भाई के साथ लंबे समय से जुड़े थे.
जानिए, पूरी बात ?
अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ कौशलपुरी फेज-2 स्थित एक योग केंद्र में रह रहा था. योग केंद्र के अटेंडेंट सुंदर लाल ने बताया कि अभिषेक 2017 में यहां आया था. उस समय योग केंद्र के गुरु जी ने न केवल उसे रहने और खाने की जगह दी, बल्कि उसकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी की. कड़ी मेहनत के बाद 2020-21 में अभिषेक को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई. अपनी स्थिति सुधरने पर उसने अपने भाई अविनाश को भी अपने पास बुला लिया.
पानी बेचने से मंदिर तक का सफर
अविनाश ने अपनी आजीविका चलाने के लिए शुरुआती दिनों में अयोध्या के हनुमान गुफा इलाके में पानी की बोतलें बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन उसमें उसे कोई खास सफलता नहीं मिली. इसके बाद किसी तरह उसे राम मंदिर में नौकरी मिल गई. वहां उसका काम का समय दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक था. ड्यूटी खत्म करने के बाद वह वापस योग केंद्र लौट आता था.
शांत स्वभाव और बड़ा अपराध
सुंदर लाल के अनुसार, अविनाश स्वभाव से काफी शांत था और बहुत कम बात करता था. किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि एक साधारण जीवन जीने वाला यह व्यक्ति किसी बड़े घोटाले में शामिल हो सकता है. सुंदर लाल ने बताया, जब पुलिस यहां आई और अविनाश को अपने साथ ले गई, तब भी हमें असल वजह का पता नहीं चला था.
योग केंद्र से 5 लाख रुपये नकद बरामद
बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक शुक्ला के योग केंद्र से 5 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. छापेमारी के दौरान वहां मंदिर ट्रस्ट के तीन बक्से मिले, जिनमें से एक पर 'राम राज्य कोष राम मंदिर' लिखा था और ऑनलाइन डोनेशन के लिए क्यूआर कोड भी मौजूद था. यह गिरोह मंदिर के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लोगों से वसूली कर रहा था. इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने और मंदिर के चढ़ावे में हुई इस सेंधमारी की जांच तेज कर दी है.
कानून की सख्ती की मांग
इस पूरी घटना ने उस योग केंद्र और स्थानीय लोगों को गहरी निराशा में डाल दिया है जिसने इन भाइयों की मदद की थी. सुंदर लाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी व्यक्ति इतने बड़े विश्वासघात और अपराध में शामिल है, उसे कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.