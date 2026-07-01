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योग केंद्र में पनाह, मंदिर में नौकरी और फिर बड़ा धोखा; राम मंदिर चंदा घोटाले का आरोपी गिरफ्तार; ठिकाने से 5 लाख रुपये बरामद

Ayodhya News: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए गए चंदे में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में कथित मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.बता दें कि पुलिस ने अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक शुक्ला के योग केंद्र से 5 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 01, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:02 PM IST
योग केंद्र में पनाह, मंदिर में नौकरी और फिर बड़ा धोखा; राम मंदिर चंदा घोटाले का आरोपी गिरफ्तार; ठिकाने से 5 लाख रुपये बरामद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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