अयोध्या में फल मंडियों पर FSSAI का छापा: केमिकल से फल पकाने पर सख्ती, दोषियों पर होगी FIR

अयोध्या न्यूज: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहरीले केमिकल के जरिए फलों को पकाने की शिकायतों के बाद अयोध्या में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फल मंडियों और गोदामों पर छापेमारी की. इस दौरान टीम ने कई स्थानों का निरीक्षण किया और फल पकाने की प्रक्रिया की जांच की.

जानिए क्या है मामला ?

दरअसल, छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कहीं कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है. गर्मी के मौसम में फलों की मांग बढ़ने के साथ ही इस तरह की मिलावट की शिकायतें भी बढ़ जाती हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है.

नैचुरल एथिलीन गैस के जरिए फलों को पकाते है

फूड कमिश्नर मानिक चंद्र सिंह ने कार्रवाई को लेकर कहा कि विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया, “हमारी लगातार कोशिशों की वजह से अब अधिकतर व्यापारी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ज्यादातर लोग अपने खुद के चैंबर बनाकर नैचुरल एथिलीन गैस के जरिए फलों को पकाते हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित है और इससे किसी प्रकार का स्वास्थ्य नुकसान नहीं होता.

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यापारी प्रतिबंधित केमिकल का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस अभियान के तहत टीम ने व्यापारियों को भी जागरूक किया और सुरक्षित तरीके अपनाने की सलाह दी. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा. खासतौर पर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए फल, सब्जियों और आइसक्रीम की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

प्रशासन की बड़ी कार्यवाई

प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उपभोक्ताओं को भी सलाह दी गई है कि वे संदिग्ध या असामान्य रूप से पके हुए फलों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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