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अयोध्या में गंगा दशहरा: सरयू तट पर आस्था का महाकुंभ और आध्यात्मिक उल्लास

Ayodhya News: अयोध्या के सरयू तट पर विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और भव्यता के साथ मनाया गया. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह दिन मां भगवती त्रिपादगामिनी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है. इस वर्ष 'अधिक मास' के संयोग ने इस उत्सव के आध्यात्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 25, 2026, 11:54 AM IST
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अयोध्या में गंगा दशहरा: सरयू तट पर आस्था का महाकुंभ और आध्यात्मिक उल्लास

अयोध्या न्यूज: उत्तर प्रदेश के गंगा दशहरा का पावन पर्व इस वर्ष अयोध्या के सरयू तट पर विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और भव्यता के साथ मनाया गया. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह दिन मां भगवती त्रिपादगामिनी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है. इस वर्ष 'अधिक मास' के संयोग ने इस उत्सव के आध्यात्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा.

सरयू में आस्था की डुबकी और आध्यात्मिक लाभ
गंगा दशहरा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी की पावन धारा में पवित्र डुबकी लगाई. लोकमान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन सरयू में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आत्मा को परम शांति और भगवान राम के साथ एक अनूठा एकात्मता का अनुभव प्राप्त होता है.

इस अवसर पर राजस्थान के जयपुर से पधारे महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज के साथ कई अन्य संत और महात्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे. महामंडलेश्वर ने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 'अधिक मास' के दौरान गंगा दशहरा का पड़ना अत्यंत शुभ है, जो भक्तों को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करता है.

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राष्ट्र और नेतृत्व के लिए विशेष प्रार्थना
सरयू के तट पर माहौल पूर्णत आनंद, शांति और भक्तिमय रहा. घाटों पर मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में लीन दिखाई दिए. उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने केवल व्यक्तिगत कल्याण ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की उन्नति के लिए भी विशेष प्रार्थना की. भक्त अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए दिखे. श्रद्धालुओं का मानना है कि राष्ट्र के इन शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के कुशल मार्गदर्शन में देश में सर्वत्र ज्ञान, विवेक और धर्म की स्थापना होगी.

श्रद्धालुओं का अनुभव
जयपुर से आई इस यात्रा की सूत्रधार लक्ष्मी राणा ने इस आयोजन पर अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, अयोध्या धाम में गंगा दशहरा के अवसर पर उपस्थित होना किसी स्वप्न के सच होने जैसा है. यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है, जो मन को असीम तृप्ति प्रदान कर रही है. 

गंगा दशहरा का यह उत्सव इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या अपनी सनातन परंपराओं को जीवित रखने के साथ-साथ आज के समय में भी जन-मानस के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है. सरयू नदी के घाटों पर गूंजते जयघोष और श्रद्धा का यह दृश्य आने वाले समय के लिए एक सुखद और समृद्ध भारत का संदेश दे रहा है.

 

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