Ayodhya News: तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे...फिर युवती की अर्धनग्न हालत में मिली लाश, इलाके में मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2903585
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे...फिर युवती की अर्धनग्न हालत में मिली लाश, इलाके में मचा हड़कंप

Ayodhya News:अयोध्या जिले में युवती की अर्धनग्न हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया. आशंका है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई. वहीं मृतक के भाई ने बताया कि हत्या के एक दिन पहले प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय:  उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से आज सुबह यानी रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां  कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक युवती का शव पानी भरे खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

प्रेम प्रसंग चलते युवती की हत्या
मृतिका का प्रेम प्रसंग थाना इनायतनगर के गहनागन निवासी आलोक निषाद से चल रहा था. बताया जा रहा है कि देर रात आलोक उससे मिलने आया था और सुबह युवती का शव घर से लगभग ढाई सौ मीटर दूर खेत में मिला. हैरानी की बात यह रही कि उसी की सलवार से गला कसकर उसकी हत्या की गई थी. 

मृतिका के भाई ने क्या बताया?
परिजनों ने आरोपी आलोक निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतका के भाई ने कहा कि आरोपी उसी बिरादरी का है और शादी के लिए परिवार तैयार भी था लेकिन समझ नहीं आया कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उसने उसकी बहन की हत्या कर दी. वहीं आशंका है कि हत्या से पहले युवती के साथ दुष्कर्म भी किया गया होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी का बयान
एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल कैंट पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी आलोक निषाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

और पढे़ं:  गंगा में समाए तीन सगे भाई, पांच दिन बाद भी लापता, खोजबीन में जुटी NDRF की टीम 

लखनऊ के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, एक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Ayodhya news
तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे...फिर युवती की अर्धनग्न हालत में मिली लाश
Uttarakhand news
मानसून की मार से हालात खराब, दरके पहाड़, नदियों के उफान ने बढ़ाई परेशानियां
lalitpur road in bad condition
कीचड़ में फंसी एंबुलेंस, निकालने में छूटे पसीने,बदहाल सड़क की बयां करती तस्वीर वायरल
Amroha News
गंगा में समाए तीन सगे भाई, पांच दिन बाद भी लापता, खोजबीन में जुटी NDRF की टीम
IPS transfer in up
यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 8 IPS अफसर बदले गए, जानें कौन बने नोएडा के DCP?
Lucknow news
लखनऊ के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, 7 की मौत, इलाके में मचा हड़कंप
Farrukhabad news
‘होली खेले मसाने पे’... गणपति पंडाल में घुसा सांड, फिर जो हुआ...
UP Road Accident
यूपी के हमीरपुर में अलग-अलग सड़क हादसे में तीन की मौत, फतेहपुर में दो ने गंवाई जान
leather products industry
यूपी के ये जिले हैं एशिया के सबसे बड़े लेदर सैडलरी हब, मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट
UP News
डेमोग्राफी बदलाव पर षड़यंत्र, संभल के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में बड़ा 'खेल'
;