Ayodhya News: तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे...फिर युवती की अर्धनग्न हालत में मिली लाश, इलाके में मचा हड़कंप

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से आज सुबह यानी रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक युवती का शव पानी भरे खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

प्रेम प्रसंग चलते युवती की हत्या

मृतिका का प्रेम प्रसंग थाना इनायतनगर के गहनागन निवासी आलोक निषाद से चल रहा था. बताया जा रहा है कि देर रात आलोक उससे मिलने आया था और सुबह युवती का शव घर से लगभग ढाई सौ मीटर दूर खेत में मिला. हैरानी की बात यह रही कि उसी की सलवार से गला कसकर उसकी हत्या की गई थी.

मृतिका के भाई ने क्या बताया?

परिजनों ने आरोपी आलोक निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतका के भाई ने कहा कि आरोपी उसी बिरादरी का है और शादी के लिए परिवार तैयार भी था लेकिन समझ नहीं आया कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उसने उसकी बहन की हत्या कर दी. वहीं आशंका है कि हत्या से पहले युवती के साथ दुष्कर्म भी किया गया होगा.

एसपी का बयान

एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल कैंट पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी आलोक निषाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

