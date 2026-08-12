/लापरवाही! गोंडा में 19 साल की छात्रा को बना दिया 56 साल की महिला, जानिए 10वीं की मार्कशीट में उम्र के झोल का पूरा मामला

हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि गलत

छात्रा ने जब 19 वर्षीय बजाय 56 वर्ष उम्र हाईस्कूल के प्रवेश पत्र में देखा तो तत्काल विद्यालय पहुंचकर शिकायत की, लेकिन शिकायत किए जाने के 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक छात्रा के हाई स्कूल मार्कशीट से उसकी जन्मतिथि ठीक नहीं हुई है. ऐसे में छात्रा को अब जन्मतिथि ठीक ना होने के काऱण दिक्कतें हो रही हैं. इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म भरने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जन्मतिथि ज्यादा होने के चलते एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पा रही है.