/लापरवाही! गोंडा में 19 साल की छात्रा को बना दिया 56 साल की महिला, जानिए 10वीं की मार्कशीट में उम्र के झोल का पूरा मामला

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: यूपी के गोंडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 19 साल की छात्रा को हाई स्कूल की मार्कशीट में 56 साल की महिला दिखा दिया गया है. छात्रा मार्कशीट में उम्र ठीक कराने के लिए पिछले एक साल से लगातार अधिकारियों के यहां दर-दर ठोकरे खा रही है, लेकिन फिर भी छात्रा की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.
नेहा सिटी पब्लिक इंटर कॉलेज की लापरवाही
जानकारी के मुताबिक, गोंडा जिले में राजापुर खरगूपुर गांव की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा आकांक्षा तिवारी के भविष्य के साथ यूपी बोर्ड प्रयागराज और नेहा सिटी पब्लिक इंटर कॉलेज खरगूपुर मांगुरा बाजार द्वारा खिलवाड़ किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. यहां 19 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्रा आकांक्षा तिवारी की कक्षा 8 की मार्कशीट में उम्र 1 जनवरी 2006 थी, जबकि लापरवाही करते हुए हाईस्कूल के अंक पत्र में छात्रा की उम्र 1 अक्टूबर 1970 अंकित गई है.
हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि गलत
छात्रा ने जब 19 वर्षीय बजाय 56 वर्ष उम्र हाईस्कूल के प्रवेश पत्र में देखा तो तत्काल विद्यालय पहुंचकर शिकायत की, लेकिन शिकायत किए जाने के 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक छात्रा के हाई स्कूल मार्कशीट से उसकी जन्मतिथि ठीक नहीं हुई है. ऐसे में छात्रा को अब जन्मतिथि ठीक ना होने के काऱण दिक्कतें हो रही हैं. इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म भरने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जन्मतिथि ज्यादा होने के चलते एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पा रही है.
2 साल का समय बर्बाद
छात्रा का आरोप है कि कक्षा नौवीं में हमारी जन्मतिथि ठीक थी, हाईस्कूल के प्रवेश पत्र में जन्मतिथि में गड़बड़ी कर दी गई. 1 साल तक मुझे यह बैठाए रखें कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन हमारी मार्कशीट नहीं ठीक किया. हम लगातार 1 साल से परेशान चल रहे हैं. हमको 56 साल का दिखा दिया है. अब हमारा इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा है. हमारा 2 साल बर्बाद हो जाएगा.
DIOS ने प्रिंसिपल और प्रबंधन को लगाई फटकार
पीड़ित छात्रा आकांक्षा तिवारी ने आज बुधवार देर शाम गोंडा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर नेहा सिटी पब्लिक इंटर कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जन्मतिथि ठीक करवाने के साथ ही साथ कठोर कार्रवाई किए जाने को लेकर के मांग की है. जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र ने तत्काल शिकायत का संज्ञान लेते हुए विद्यालय की प्रिंसिपल और प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए जन्मतिथि ठीक करवा करके मार्कशीट देने के निर्देश दिए हैं.