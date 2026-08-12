Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /लापरवाही! गोंडा में 19 साल की छात्रा को बना दिया 56 साल की महिला, जानिए 10वीं की मार्कशीट में उम्र के झोल का पूरा मामला

लापरवाही! गोंडा में 19 साल की छात्रा को बना दिया 56 साल की महिला, जानिए 10वीं की मार्कशीट में उम्र के झोल का पूरा मामला

Gonda News: गोंडा में एक 19 साल की छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. आरोप है कि छात्रा की हाईस्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि गड़बड़ कर दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 12, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:36 PM IST
लापरवाही! गोंडा में 19 साल की छात्रा को बना दिया 56 साल की महिला, जानिए 10वीं की मार्कशीट में उम्र के झोल का पूरा मामला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं DM राजेश कुमार पांडेय? स्कूल पहुंचकर छात्राओं को पढ़ाया गणित अंग्रेजी
2
3
4
5