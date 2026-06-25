राज्य चुनें
Gonda News: गोंडा में एआरटीओ को जान से मारने की धमकी दी गई है. उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहनवाज खान नाम के युवक ने जान से मारने की धमकी दी गई है. इसके बाद जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. एआरटीओ ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, आरसी भारतीय गोंडा में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) के पद पर कार्यरत हैं. यह धमकी सुधेश तिवारी मित्र मंडली नामक के ग्रुप में बीती 24 जून को रात 8.49 बजे शाहनवाज खान नाम के एक व्यक्ति द्वारा दी गई. आरोपी युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा एआरटीओ गोंडा को इस ग्रुप के माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि मेरे हाथों तुम्हारी मौत सुनिश्चित है. मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन आरटीओ भारतीय ने मुझे टारगेट दिया है अपनी मौत का यह धमकी भरा मैसेज इस ग्रुप में किया गया है.
व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा मैसेज
नगर कोतवाली में तहरीर देकर एआरटीओ प्रशासन आरसी भारतीय ने बताया है कि गोंडा डीएम के पूर्व ओएसडी शिवराज शुक्ला और पीडीडीआरडीए गोंडा के साथ वार्ता कर रहा था. तभी पीडी डीआरडीए साहब के मोबाइल पर ग्रुप के माध्यम से यह संदेश मुझे मिला, जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है. ऐसे में धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम पता लगाया जाना आवश्यक है. साथ ही साथ जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जान से मारने की धमकी दी गई है, उसे पर भी नजर रखी जाए. ताकि कोई भी बड़ी घटना ना हो सके और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए.
आरोपी युवक को गिरफ्तार किया
गोंडा पुलिस के मुताबिक, एआरटीओ की ओर से शिकायत करने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ शांति भंग के तहत कार्रवाई की गई है.