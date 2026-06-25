व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा मैसेज

नगर कोतवाली में तहरीर देकर एआरटीओ प्रशासन आरसी भारतीय ने बताया है कि गोंडा डीएम के पूर्व ओएसडी शिवराज शुक्ला और पीडीडीआरडीए गोंडा के साथ वार्ता कर रहा था. तभी पीडी डीआरडीए साहब के मोबाइल पर ग्रुप के माध्यम से यह संदेश मुझे मिला, जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है. ऐसे में धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम पता लगाया जाना आवश्यक है. साथ ही साथ जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जान से मारने की धमकी दी गई है, उसे पर भी नजर रखी जाए. ताकि कोई भी बड़ी घटना ना हो सके और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए.