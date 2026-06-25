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मेरे हाथों होगी तुम्हारी मौत... गोंडा में ARTO को जान से मारने की धमकी मिलने पर हड़कंप

Gonda News: गोंडा में एआरटीओ को जान से मारने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 25, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:13 PM IST
मेरे हाथों होगी तुम्हारी मौत... गोंडा में ARTO को जान से मारने की धमकी मिलने पर हड़कंप
Image Credit: Gonda ARTOSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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