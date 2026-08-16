'बच्चे को जिंदा कर दूंगा'... गोंडा में तांत्रिक के दावे पर कब्र खोदकर निकाला शव, जानें फिर क्या हुआ?

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: वैसे तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को हाईटेक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसकर परेशान हो रहे हैं. इतना ही नहीं लोग इस कदर अंधविश्वास में पड़ जा रहे हैं कि अगर कोई दावा कर दे कि हम मृत इंसान को जीवित कर देंगे तो भी लोग विश्वास मान लेते हैं. कुछ ऐसा ही मामला गोंडा में देखने को मिला है.
यह है पूरा मामला
गोंडा में 5 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिजन उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन एक तांत्रिक के झांसे और उसके अंधविश्वास में आकर उन्होंने कब्र खोदकर शव बाहर निकाल लिया. तांत्रिक ने बच्चे को दोबारा जिंदा करने का दावा किया था. बच्चे को जीवित देखने की उम्मीद में परिजन तांत्रिक के झांसे में आ गए. परिजन बीते दिन शनिवार को कब्र खोदकर शव बाहर निकाल लिया. इसके बाद शव को नहलाकर तांत्रिक की दी हुई जड़ी-बूटी पिलाई गई. काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने शव को दोबारा दफना दिया.
5 वर्षीय बच्चे की हो गई थी मौत
यह पूरा मामला मामला छपिया थाना क्षेत्र के अगयामाफी गांव का है, जहां अगयामाफी गांव निवासी जयप्रकाश के पांच वर्षीय पुत्र सत्यम की 14 अगस्त की दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) छपिया लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने बस्ती के मखौड़ा धाम में बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया.
तांत्रिक ने जिंदा करने का दावा किया
परिजनों को बाद में खलीलाबाद के एक तांत्रिक के बारे में जानकारी मिली, जिसने मृत बच्चे को दोबारा जीवित करने का दावा किया. बेटे को फिर से देखने की उम्मीद में परिवार के लोग मोटरसाइकिल से ही खलीलाबाद तांत्रिक के पास पहुंच गए. बताया गया कि तांत्रिक ने उन्हें एक जड़ी-बूटी दी और शव को बाहर निकालकर उसे पिलाने की सलाह दी है. तांत्रिक के दावे पर भरोसा कर परिजनों ने 15 अगस्त को कब्र खोदकर बच्चे का शव बाहर निकाला. शव को नहलाने के बाद जड़ी-बूटी पीसकर उसे पिलाई गई. परिजन काफी देर तक बच्चे के शरीर में किसी हलचल का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ.
बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए थे
जब बच्चे के शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तब परिजनों को तांत्रिक के दावे के झूठा होने का अहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने बच्चे के शव को दोबारा दफना दिया. पीड़ित पिता जय प्रकाश ने बताया कि 14 अगस्त को बेटे को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद कुछ लोगों के कहने पर वह खलीलाबाद निवासी एक तांत्रिक के पास पहुंचे. उन्हें आशंका थी कि कहीं उनके बेटे को सांप ने तो नहीं काट लिया था. जय प्रकाश के मुताबिक, तांत्रिक ने उन्हें जड़ी-बूटी देकर कहा कि इसे बच्चे को पिला देना एक-दो घंटे में वह ठीक हो जाएगा.
दोबारा शव को दफनाया
तांत्रिक ने कहा कि पहले कब्र खोदकर शव को बाहर निकालना और फिर जड़ी-बूटी पिलाना. उसने दावा किया कि जड़ी-बूटी पिलाने के 10-15 मिनट बाद बच्चे को उल्टी होगी और उसे होश आ जाएगा. इसके बाद बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही. परिजनों ने तांत्रिक की बात पर भरोसा कर कब्र खोदकर शव बाहर निकाला और उसके बताए अनुसार जड़ी-बूटी पिलाई. हालांकि काफी देर इंतजार के बाद भी बच्चे में जीवन के कोई संकेत नहीं दिखे. इसके बाद परिजनों ने शव को दोबारा दफना दिया. सत्यम चार भाइयों में तीसरे नंबर का था. वह परिवार में सबसे छोटे बच्चों में से एक था. जय प्रकाश टेरवा बाजार में फुटपाथ पर ठेला लगाकर पानीपुरी और मटर बेचते हैं.