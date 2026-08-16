'बच्चे को जिंदा कर दूंगा'... गोंडा में तांत्रिक के दावे पर कब्र खोदकर निकाला शव, जानें फिर क्या हुआ?

दोबारा शव को दफनाया

तांत्रिक ने कहा कि पहले कब्र खोदकर शव को बाहर निकालना और फिर जड़ी-बूटी पिलाना. उसने दावा किया कि जड़ी-बूटी पिलाने के 10-15 मिनट बाद बच्चे को उल्टी होगी और उसे होश आ जाएगा. इसके बाद बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही. परिजनों ने तांत्रिक की बात पर भरोसा कर कब्र खोदकर शव बाहर निकाला और उसके बताए अनुसार जड़ी-बूटी पिलाई. हालांकि काफी देर इंतजार के बाद भी बच्चे में जीवन के कोई संकेत नहीं दिखे. इसके बाद परिजनों ने शव को दोबारा दफना दिया. सत्यम चार भाइयों में तीसरे नंबर का था. वह परिवार में सबसे छोटे बच्चों में से एक था. जय प्रकाश टेरवा बाजार में फुटपाथ पर ठेला लगाकर पानीपुरी और मटर बेचते हैं.