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'बच्चे को जिंदा कर दूंगा'... गोंडा में तांत्रिक के दावे पर कब्र खोदकर निकाला शव, जानें फिर क्या हुआ?

Gonda News: गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र के अगयामाफी गांव में एक पांच साल के मासूम की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया. वहीं, तांत्रिक ने मासूम को जिंदा करने का दावा कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 16, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:47 PM IST
'बच्चे को जिंदा कर दूंगा'... गोंडा में तांत्रिक के दावे पर कब्र खोदकर निकाला शव, जानें फिर क्या हुआ?
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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