सास पर थप्पड़ की 'बारिश'! गोंडा में बहू का 30 सेकंड का खौफनाक वीडियो वायरल

Gonda News: गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बहू ने सास से विवाद के बाद 30 सेकंड में 3 थप्पड़ जड़ दिए. बहू की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पीड़ित सास ने नवाबगंज थाने में सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बहू के खिलाफ शिकायत की है. पुलिस जांच में जुट गई है.

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, नवाबगंज थाना क्षेत्र के रींवा गांव की रहने वाली सरिता का बेटा बृजेश मौर्य लोको पायलट है. सरिता ने बताया कि बेटे बृजेश की सोनी गुमटी के पास रहने वाली अनीता मौर्या से 14 फरवरी 2025 को लव मैरिज शादी हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही बहू अनीता द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है. आए ​दिन मारपीट करती है. सरिता ने बताया कि बेटा बृजेश कानपुर में लोको पायलट है. इन दिनों वहीं ड्यूटी कर रहा है.

30 सेकंड में जड़े 3 थप्पड़

सरिता ने बताया कि वह अपनी बहू अनीता के साथ घर में रहती है. आरोप है कि बेटा कानपुर में है. अनीता ने 28 फरवरी को किसी बात को लेकर लड़ने लगी. आरोप है कि अनीता ने अपनी 50 वर्षीय सास को 30 सेकंड में 3 थप्पड़ जड़ दिए. यह पूरी घटना कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सरिता ने पूरे मामले की शिकायत नवाबगंज पुलिस से की है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया है.

थप्पड़बाज बहू के खिलाफ जांच शुरू

इसमें दिख रहा है कि अनीता, अपनी सास सरिता को सोफे पर हाथ पकड़कर मारपीट कर रही है. मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. पीड़ित सास ने बहू अनीता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद से अनीता घर से गायब है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, थप्पड़बाज बहू के चर्चे पूरे मोहल्ले में हो रही है.

