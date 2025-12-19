Advertisement
जेपी नड्डा का रिश्तेदार बताकर लाखों की ठगी! गोंडा में युवक ने लगाए गंभीर आरोप, मुकदमा दर्ज

Gonda Fraud: यूपी के गोंडा जिले से एक फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने दो लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने जेपी नड्डा का रिश्तेदार बताकर उसके साथ 40 लाख रुपये की ठगी की.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:55 AM IST
Gonda News (अतुल यादव): यूपी के गोंडा जिले में छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेल्डिहा गांव के रहने वाले संतोष कुमार ने गोंडा के छपिया थाने में तहरीर देकर लखनऊ के रहने वाले मनीष मल्होत्रा और गोंडा के रहने वाले रामदयाल यादव के खिलाफ राजधानी लखनऊ में सस्ता प्लाट दिलाने का झांसा देकर भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गरीबी बात कर मनीष मल्होत्रा द्वारा 40 लाख रुपए ठगे जाने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है.

लगाए ये आरोप
आरोप है कि 3 साल बीत जाने के बावजूद न ही उसका पैसा वापस किया जा रहा है और न ही जमीन दी जा रही है. बताया कि मनीष मल्होत्रा खुद को जेपी नड्डा का करीबी रिश्तेदार बताता था. गोंडा के रहने वाले रामदयाल यादव ने मनीष मल्होत्रा से उसकी मुलाकात कराई थी. पूरे मामले को लेकर के पीड़ित संतोष कुमार ने गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर की शिकायती पत्र दिया था.

एसपी ने कराई जांच, मुकदमा दर्ज
एसपी विनीत जायसवाल ने मामले की जांच कराई गई. जांच के आधार पर गोंडा के छपिया थाने में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करीबी रिश्तेदार बताने वाले मनीष मल्होत्रा और गोंडा के रहने वाले रामदयाल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी रामदयाल यादव और उसके बीच पुराने संबंध हैं. इसी भरोसे का फायदा उठाकर रामदयाल ने उसे लखनऊ में सस्ते दाम में जमीन दिलाने को लेकर झांसे में लिया और लखनऊ में मनीष मल्होत्रा से मुलाकात करवाई थी.

युवक का क्या आरोप?
युवक के मुताबिक, मनीष मल्होत्रा ने खुद को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करीबी रिश्तेदार बताया था और कई बार में उससे कुल 40 लाख रुपए विभिन्न किस्तों के माध्यम से बैंक ट्रांसफर और आरटीजीएस के माध्यम से लिया. उसने यह पैसा गाड़ी बेच कर और अपने कुछ घर के जेवरात बेच करके दिया था. जिससे लखनऊ में उसको सस्ती जमीन मिल जाएगी. जिसे बाद में वह महंगे दामों में बेच सके. लेकिन 3 साल से लगातार इन लोगों द्वारा जमीन नहीं दिए जा रही है.

कठोर कार्रवाई की मांग
आरोप लगाते हुए कहा, " इन लोगों द्वारा अब पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं. तीन बार 3 साल के अंदर यह लोग उसे लखनऊ होटल में बुला चुके हैं. जहां पर रहना खाना सारी व्यवस्था इन लोगों की तरफ से रहती थी. एक बार 2 लाख रुपये लेकर इन लोगों ने उसे ड्रा में भी शामिल किया. कहा लकी ड्रा में पर्ची निकाल कर आएगी. वह जमीन आपको मिल जाएगी. लेकिन फिर भी वह जमीन हम लोगों को नहीं मिली. न ही पर्ची निकलकर आई. ये लोग पैसे को हड़पने की साजिश रच रहे हैं. ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए."

