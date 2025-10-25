Advertisement
पापा ने मम्‍मी को मार डाला....5 साल के बेटे ने बताई कत्‍ल की डरावनी कहानी, कांप गए पुलिस वाले भी

Gonda News: हत्‍या के बाद अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल पहुंच गया. वहां बच्‍चे को मामा के घर छोड़कर फरार हो गया. मासूम बच्‍चे ने पिता की काली करतूत को पुलिस के सामने रख दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:00 PM IST
Gonda News: गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर बाजार में एक युवक ने अपनी पत्‍नी की चाकू से गला रेतकर हत्‍या कर दी. हत्‍या के बाद अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल पहुंच गया. वहां बच्‍चे को मामा के घर छोड़कर फरार हो गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची नवाबगंज थाने की पुलिस ने महिला के शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, गुनीराम अपनी 36 वर्षीय पत्नी आरती देवी और पांच साल के बेटे कान्‍हा के साथ रहता है. गुनीराम और आरती के बीच आपसी विवाद हो गया. इसके बाद गुनीराम ने चाकू से गला रेत करके आरती की हत्या कर दी. हत्याकांड के बाद अपने पांच वर्षीय बेटे कान्हा को लेकर अपने ससुराल छोड़कर फरार हो गया.  

किसी बात को लेकर दोनों में हो गई लड़ाई 
बताया गया कि 8 साल पहले वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुराजनगर गांव के रहने वाले विनय कुमार ने अपनी बहन आरती की शादी गुनीराम से कराई थी. कई बार पति और पत्नी दोनों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर विवाद हुआ तो ससुरालीजनों और मायके पक्ष के लोगों द्वारा आपस में बातचीत करके मामले को खत्म कर दिया गया था. आज सुबह 7:00 के करीब फिर दोनों के बीच आपसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद पति गुनीराम ने घर के अंदर रखी चाकू से अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. 

खून से लथपथ पड़ी थी महिला
इसके बाद विनय कुमार अपने भांजे कान्हा को लेकर के उसके घर पहुंचे जहां देखा कि उसकी बहन की लाश पड़ी थी और काफी खून पड़ा था. साथी उसके शरीर पर चोट के निशान थे. इसके बाद विनय कुमार ने नवाबगंज थाने की पुलिस को सूचना दी. विनय कुमार ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है. 

