Gonda News: गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर बाजार में एक युवक ने अपनी पत्‍नी की चाकू से गला रेतकर हत्‍या कर दी. हत्‍या के बाद अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल पहुंच गया. वहां बच्‍चे को मामा के घर छोड़कर फरार हो गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची नवाबगंज थाने की पुलिस ने महिला के शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह है पूरा मामला

दरअसल, गुनीराम अपनी 36 वर्षीय पत्नी आरती देवी और पांच साल के बेटे कान्‍हा के साथ रहता है. गुनीराम और आरती के बीच आपसी विवाद हो गया. इसके बाद गुनीराम ने चाकू से गला रेत करके आरती की हत्या कर दी. हत्याकांड के बाद अपने पांच वर्षीय बेटे कान्हा को लेकर अपने ससुराल छोड़कर फरार हो गया.

किसी बात को लेकर दोनों में हो गई लड़ाई

बताया गया कि 8 साल पहले वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुराजनगर गांव के रहने वाले विनय कुमार ने अपनी बहन आरती की शादी गुनीराम से कराई थी. कई बार पति और पत्नी दोनों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर विवाद हुआ तो ससुरालीजनों और मायके पक्ष के लोगों द्वारा आपस में बातचीत करके मामले को खत्म कर दिया गया था. आज सुबह 7:00 के करीब फिर दोनों के बीच आपसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद पति गुनीराम ने घर के अंदर रखी चाकू से अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

खून से लथपथ पड़ी थी महिला

इसके बाद विनय कुमार अपने भांजे कान्हा को लेकर के उसके घर पहुंचे जहां देखा कि उसकी बहन की लाश पड़ी थी और काफी खून पड़ा था. साथी उसके शरीर पर चोट के निशान थे. इसके बाद विनय कुमार ने नवाबगंज थाने की पुलिस को सूचना दी. विनय कुमार ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें : अयोध्या में दस्तक दे रही है गुलाबी ठंड, अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम ले रहा करवट, जानें कैसा रहेगा शनिवार का हाल

यह भी पढ़ें : राम की नगरी अयोध्या में लगता है यमराज का मेला! जानिए अनोखी परंपरा