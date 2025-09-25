Advertisement
बेहोश कर लाखों के गहने और पैसे ले उड़े! गोंडा में बुधरत्न की मनगढ़ंत कहानी ने उड़ाए पुलिस के होश

Gonda News: गोंडा में हुई एक कथित लूट की कहानी ने पूरे शहर को दंग कर दिया. जहां पर पुलिस को मिली सूचना थी कि खाना बनाते समय महिला पर स्प्रे छिड़ककर 20 लाख के जेवरात और नकदी लूट ली गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:41 PM IST
Gonda News/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के  गोंडा जिले में  हुई कथित लूट की घटना का खुलासा करते हुए बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में महिला के पति बुधरत्न को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जांच में सामने आया कि पति ने ही पत्नी के साथ मिलकर फर्जी लूट की कहानी रची और अपने ही घर के डबल बेड में जेवर व नकदी छिपा दिए थे.

कहां की है ये घटना?
ये घटना नगर कोतवाली पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी की बताई जा रही है.पुलिस को दी गई सूचना के अनुसार, पत्नी रीता देवी ने बताया था कि जब वह किचन में खाना बना रही थी तभी कुछ लोगों ने उस पर बेहोशी का स्प्रे कर 20 लाख रुपए के जेवर और 70–80 हजार रुपए नगद लूट लिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 5 पुलिस टीमों का गठन किया और घटना की जांच शुरू की.

कैसे हुआ सच्चाई उजागर?
सिर्फ 6 घंटे में पुलिस ने सच्चाई उजागर कर दी. पुलिस को लगभग 15 लाख रुपए के जेवर और 23,130 रुपए नगद बरामद हुए. पूछताछ में आरोपी पति बुधरत्न ने बताया कि उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें दो अविवाहित हैं और उनकी शादी होनी है. मां ने बहनों की शादी के लिए जेवर बनवाए थे, लेकिन आरोपी इन जेवरों को बहनों को देना नहीं चाहता था. इसी वजह से उसने फर्जी लूट की कहानी गढ़ी ताकि गहनों को सुरक्षित रख सके और बहनों को देने से बच जाए.

एसपी का बयान
एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ के बाद घटना संदिग्ध पाई गई. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सारा सच कबूल लिया. पुलिस ने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की फर्जी लूट या चोरी की घटना की साजिश रचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

और पढे़ं:  थाने की कुर्सी पर बैठीं बेटियां, गाजियाबाद में छात्राओं ने संभाली कानून-व्यवस्था की कमान 
 

