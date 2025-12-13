Advertisement
सड़क पर ट्रक का कोहराम: मोटरसाइकिल पर जा रहे देवर भाभी को उड़ाया, इलाज के दौरान दोनों की मौत

Gona Accident News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में नगर निगम कोतवाली क्षेत्र में देर शाम मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे देवर-भाभी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 13, 2025, 09:41 PM IST
अतुल कुमार यादव/गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक हादसे में देवर भाई की मौत हो गई. घटना गोंडा जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीच अंबेडकर चौराहे की है. अंबेडकर चौराहे पर देर शाम उसे समय हड़कंप मच गया जब 22 वर्षीय देवर विनोद तिवारी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने भाई राजमन तिवारी पुर कलंदर गांव जा रही 28 वर्षीय लक्ष्मी तिवारी को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. 

इलाज के दौरान मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे
इस हादसे में घायल 22 वर्षीय देवर विनोद तिवारी और 28 वर्षीय भाभी लक्ष्मी तिवारी को स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस की मदद से तत्काल गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है और डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है.  दोनों मृतकों के सड़कों कब्जे में लेकर नगर कोतवाली पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तो वहीं कानपुर नंबर के ट्रक को भी नगर कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. 

घटना विस्तार से 
दरअसल मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वीरेपुर गांव के रहने वाले शिव शंकर तिवारी की पत्नी 28 वर्षीय लक्ष्मी तिवारी शिव शंकर के छोटे भाई 22 वर्षीय विनोद तिवारी के साथ गोंडा जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आई थी. निजी अस्पताल में इलाज करवाने के बाद 28 वर्षीय भाभी लक्ष्मी तिवारी ने अपने 22 वर्षीय देवर विनोद तिवारी से कहा कि अपने भाई राजमन तिवारी के घर पूरे कलंदर चलते हैं. इसके बाद देवर विनोद तिवारी अपनी भाभी लक्ष्मी तिवारी को लेकर मोटरसाइकिल से जैसे ही 500 मीटर की दूरी पर अंबेडकर चौराहा पहुंचे. वैसे ही गोंडा जिला मुख्यालय से जेल रोड होते हुए तरबगंज जा रहे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, तत्काल रास्ता जा रहे लोगों ने रुक करके पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंच करके नगर पुलिस द्वारा तत्काल दोनों घायलों को गोंडा मेडिकल कॉलेज भेज ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. 

ये भी पढ़ें: सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, ससुराल से लौट रहे युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

