गोंडा में पानी में डूबे दो दोस्त, निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल गड्ढा बना 'मौत का कुआं'

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अतुल कुमार/गोंडा: यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा हो गया. इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बैजपुर गांव में निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल बने गड्ढे में खेलते खेलते दो मासूम डूब गए. कड़ी मशक्कत के बाद एक मासूम का शव बरामद हो गया. वहीं, दूसरे की खोजबीन जारी है.
खेलते खेलते गड्ढे में डूबे
जानकारी के मुताबिक, बैजपुर गांव में मैरिज हॉल का निर्माण चल रहा है. मैरिज हॉल के बगल में गहरा गड्ढा है. 15 वर्षीय शिवम मौर्या पुत्र जंग बहादुर और 12 वर्षीय राजन मौर्या पुत्र राम बहादुर रविवार दोपहर खेलते खेलते गहरे गड्ढे में जा गिरे. दोनों गड्ढे में डूब गए. करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों द्वारा और पुलिस टीम द्वारा शाम 6 बजे 15 वर्षीय शिवम मौर्या के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 12 वर्षीय राजन मौर्य के शव को बरामद करने का प्रयास जारी है.
पांचवीं और छठवीं में पढ़ते थे मृतक
बताया गया कि मृतक 15 वर्षीय शिवम कक्षा 6 में पढ़ाई करता था. शिवम दो भाइयों में बड़ा भाई था. छोटे भाई का नाम सत्यम मौर्य है, जबकि 12 वर्षीय राजन मौर्या कक्षा पांचवीं में पढ़ाई कर रहा था. राजन दो भाइयों में छोटा भाई था. एक बहन मोनिका मौर्या और बड़ा भाई राम जन्म हैं. दोनों लड़कों के माता-पिता मेहनत मजदूरी का काम करते हैं. बताया जा रहा है कि यहां पर बैजपुर गांव के रहने वाले मिनाज द्वारा मैरिज हॉल का निर्माण कराया जा रहा था. मैरिज हॉल निर्माण के लिए उनके द्वारा इसी जमीन की मिट्टी को खुदवा करके अपनी मैरिज हॉल में ले गए थे.
दूसरे युवक की तलाश जारी
वहीं, पिछले कई दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण गड्ढे में काफी पानी भर गया था. गड्ढा काफी गहरा होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए. इसमें दोनों की मौत हो गई है, दूसरी की तलाश जारी है. इटियाथोक कोतवाल कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि दो बच्चे डूब गए थे, जिसमें एक की बॉडी को बरामद कर लिया गया है, जिसका नाम शिवम है जबकि दूसरे का नाम राजन है. उसकी बॉडी अभी बरामद नहीं की गई है. लगातार स्थानीय लोगों द्वारा बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है.