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गोंडा में पानी में डूबे दो दोस्त, निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल गड्ढा बना 'मौत का कुआं'

Gonda news: बैजपुर गांव में निर्माणाधीन मैरिज हॉल के पास हुआ गहरा गड्ढा मौत बन गया. दो दोस्त खेलते खेलते गहरे पानी में डूब गए. दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 12, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:47 PM IST
गोंडा में पानी में डूबे दो दोस्त, निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल गड्ढा बना 'मौत का कुआं'
Image Credit: Gonda News

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