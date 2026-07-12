गोंडा में पानी में डूबे दो दोस्त, निर्माणाधीन मैरिज हॉल के बगल गड्ढा बना 'मौत का कुआं'

पांचवीं और छठवीं में पढ़ते थे मृतक

बताया गया ​कि मृतक 15 वर्षीय शिवम कक्षा 6 में पढ़ाई करता था. शिवम दो भाइयों में बड़ा भाई था. छोटे भाई का नाम सत्यम मौर्य है, जबकि 12 वर्षीय राजन मौर्या कक्षा पांचवीं में पढ़ाई कर रहा था. राजन दो भाइयों में छोटा भाई था. एक बहन मोनिका मौर्या और बड़ा भाई राम जन्म हैं. दोनों लड़कों के माता-पिता मेहनत मजदूरी का काम करते हैं. बताया जा रहा है कि यहां पर बैजपुर गांव के रहने वाले मिनाज द्वारा मैरिज हॉल का निर्माण कराया जा रहा था. मैरिज हॉल निर्माण के लिए उनके द्वारा इसी जमीन की मिट्टी को खुदवा करके अपनी मैरिज हॉल में ले गए थे.