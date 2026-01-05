Advertisement
Gonda News: डिलीवरी के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने काटा हंगामा

Gonda News: गोंडा जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद भर्ती महिला की मौत हो गई. नाराज परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला महिला अस्पताल में देर रात जमकर घंटे तक हंगामा किया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:09 AM IST
Gonda News (अतुल यादव): यूपी के गोंडा जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद भर्ती 40 वर्षीय अनसुईया नाम की महिला की मौत हो गई. जबकि मासूम बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है. महिला की मौत होने के बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला महिला अस्पताल में देर रात जमकर घंटे तक हंगामा किया.पत्नी की मौत होने के बाद पति जिलेदार गोंडा महिला अस्पताल में फूट-फूट कर जमकर रोता दिखाई दिया.

सीएमएस ने दिए जांच के आदेश
परिजनों के हंगामा को देख जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेंद्र सिंह और गोंडा नगर कोतवाली की पुलिस पहुंची. जहां परिजनों को घंटे तक समझने की बावजूद भी परिजन तैयार नहीं थे. इस दौरान गोंडा महिला अस्पताल के सीएमएस और मृतक महिला के परिजनों से कहासुनी भी हुई है. फिलहाल पूरे मामले को लेकर के गोंडा जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. 

क्या है पूरा मामला?
दरअसल देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खरगूपुर चांदपुर ग्राम पंचायत के गोड़रिया गांव के रहने वाले जिलेदार गुप्ता शनिवार देर रात अपनी 40 वर्षीय पत्नी अनसुईया को डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराए थे. शनिवार देर रात बड़े ऑपरेशन से जिलेदार की पत्नी को लड़का हुआ था. शनिवार से ही जिला महिला अस्पताल में एडमिट थी. रविवार देर रात अचानक अनुसुईया की तबीयत बिगड़ी. इसके बाद जिला महिला अस्पताल से परिजन रेफर करवा करके बाहर ले जा रहे थे, लेकिन जिला महिला अस्पताल की गेट पर ही मौत हो गई.

परिजनों का क्या आरोप?
परिजनों का आरोप है कि हालत खराब होने पर डॉक्टरों द्वारा ठीक से इलाज नहीं किया गया और बार-बार रेफर करने की बात हम लोगों द्वारा कही जा रही थी. लेकिन उन बातों को ना सुनकर रेफर नहीं किया गया, जिससे मौत हो गई. पति जिलेदार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर के लापरवाही से मेरी पत्नी की मौत हुई है और इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. 

डॉक्टर का क्या कहना? 
वहीं गोंडा जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा, "अनुसुईया का ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन ठीक था. बच्चा भी पैदा हुआ. वार्ड में भर्ती किया गया था. ऑपरेशन के बाद जब उन्हें वार्ड में लाया गया तो यहां पर उनको उल्टी हुई है, ऐसी संभावना लग रही है कि उल्टी उनके श्वास नली में चली गई नली बंद हो गई और फिर श्वास लेने में दिक्कत हुई. उसी के कारण उनके मौत की संभावना है. हम लोगों की कोई लापरवाही नहीं है. 10000 से अधिक डिलीवरी 1 साल के अंदर हमारे यहां होती हैं. महिलाओं की मृत्यु दर में यहां पर काफी कमी है."

