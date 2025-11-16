Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3006737
Zee UP-UttarakhandAyodhya

मैं जीने के काबिल नहीं हूं...गोंडा में युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो

Gonda News: मृतक पंकज वर्मा की माता गीत देवी ने हत्या का आरोप लगाते हुए जग प्रसाद, प्रमोद कुमार, अंकित, राहुल और मनीष पर मुकदमा दर्ज करवाया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैं जीने के काबिल नहीं हूं...गोंडा में युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो

Gonda News: गोंडा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नगर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के रहने वाले 19 वर्षीय पंकज वर्मा का घर से 1 किलोमीटर दूर मिश्रौलिया ओवरब्रिज रेलवे ट्रैक के पास शव पड़ा मिला है. सुसाइड से पहले पंकज ने 1 मिनट 33 सेकंड का वीडियो वायरल कर दिया. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. 

बेटे की मौत पर मां ने लगाए आरोप 
मृतक पंकज वर्मा की माता गीत देवी ने हत्या का आरोप लगाते हुए जग प्रसाद, प्रमोद कुमार, अंकित, राहुल और मनीष पर मुकदमा दर्ज करवाया है. आरोप लगाया है कि मेरा बेटा दुकान पर सजावट का काम करता था. बराबर जग प्रसाद की दुकान पर रात में सोता था. 14 नवंबर को शाम 3:00 बजे दुकान पर काम करने के लिए घर से गया था. आरोप है कि विपक्षी लोगों द्वारा रंजिश के कारण मेरे बेटे के साथ मारपीट करके जबरदस्ती ट्रेन के पटरी पर धकेल दिया है. 

साजिशन हत्या का आरोप 
मृतक की मां का कहना है कि आशंका है कि इन लोगों ने बेटे पंकज की साजिशन हत्या की है. इन लोगों से अगर पूछताछ की जाएगी तो पूरे घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी. वहीं इस घटना को लेकर के परिजनों ने गोंडा-बहराइच हाईवे पर शव को रखकर के विरोध प्रदर्शन किया है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोते हुए बनाया वीडियो 
पंकज वर्मा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें वह रोता हुआ कह रहा है कि भाई लोग सबसे माफी चाहता हूं, बाकी तो जान तय हव भाई लोग हमने क्या कर डाला है. अब हमारे जीने की इच्छा नहीं कह रही है. भाई इसीलिए तो सभे हमका माफ किहव भाई और मैं कुछ नहीं चाहता हूं. इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है मैं जीने के काबिल नहीं रह गया हूं. यहां का जाने रहेव भैया. 

यह भी पढ़ें : मोर्चरी में कांड! शव की दोनों आंखें रहस्यमय तरीके से गायब, गोंडा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में दूसरी बड़ी लापरवाही

यह भी पढ़ें :  बृजभूषण ने 2 साल बाद महिला पहलवानों से की मुलाकात, पहलवान पूजा ढांडा और पति को दिया आशीर्वाद

TAGS

gonda news

Trending news

Greater Noida
शादी से लौट रहे दो बाइक में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, देवर भाभी समेत तीन की मौत
bijnor news
डॉक्टर साहब... डॉक्टर साहब...इसी जहरीले सांप ने काटा है! इमरजेंसी में गूंजी चीख
Saharanpur news
राजनीति चलती ट्रेन, उतरना-चढ़ना....लालू की बेटी के संन्यास पर राजभर ने क्या कहा?
Kushinagar News
‘शादी करो, नहीं तो चौखट पर जान दे दूंगी’…प्रेमी के घर के बाहर अनशन पर बैठी प्रेमिका
hamirpur news
मोहब्बत में मिला मौत का इनाम! आशिक दारोगा ने रॉड से कुचल दी जिंदगी
Hardoi News
800 ग्राम का ट्यूमर नहीं लेने दे रहा था सांस, हरदोई के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी
balrampur news
बलरामपुर में आग ने मचाया तांडव ! चंद मिनटों में चार परिवारों के घर राख
Ayodhya news
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर गूंजी सशक्त पत्रकारिता की आवाज
Varanasi News
दालमंडी ध्वस्तीकरण पर बढ़ता तनाव ! व्यापारियों का विरोध तेज, प्रशासन अलर्ट
Dr Shaheen Shahid
दिल्ली ब्लास्ट के बाद कानपुर में हड़कंप! GSVM मेडिकल कॉलेज के 7 और डॉक्टर लापता