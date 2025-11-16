मैं जीने के काबिल नहीं हूं...गोंडा में युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो

Gonda News: गोंडा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नगर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के रहने वाले 19 वर्षीय पंकज वर्मा का घर से 1 किलोमीटर दूर मिश्रौलिया ओवरब्रिज रेलवे ट्रैक के पास शव पड़ा मिला है. सुसाइड से पहले पंकज ने 1 मिनट 33 सेकंड का वीडियो वायरल कर दिया. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है.

बेटे की मौत पर मां ने लगाए आरोप

मृतक पंकज वर्मा की माता गीत देवी ने हत्या का आरोप लगाते हुए जग प्रसाद, प्रमोद कुमार, अंकित, राहुल और मनीष पर मुकदमा दर्ज करवाया है. आरोप लगाया है कि मेरा बेटा दुकान पर सजावट का काम करता था. बराबर जग प्रसाद की दुकान पर रात में सोता था. 14 नवंबर को शाम 3:00 बजे दुकान पर काम करने के लिए घर से गया था. आरोप है कि विपक्षी लोगों द्वारा रंजिश के कारण मेरे बेटे के साथ मारपीट करके जबरदस्ती ट्रेन के पटरी पर धकेल दिया है.

साजिशन हत्या का आरोप

मृतक की मां का कहना है कि आशंका है कि इन लोगों ने बेटे पंकज की साजिशन हत्या की है. इन लोगों से अगर पूछताछ की जाएगी तो पूरे घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी. वहीं इस घटना को लेकर के परिजनों ने गोंडा-बहराइच हाईवे पर शव को रखकर के विरोध प्रदर्शन किया है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रोते हुए बनाया वीडियो

पंकज वर्मा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें वह रोता हुआ कह रहा है कि भाई लोग सबसे माफी चाहता हूं, बाकी तो जान तय हव भाई लोग हमने क्या कर डाला है. अब हमारे जीने की इच्छा नहीं कह रही है. भाई इसीलिए तो सभे हमका माफ किहव भाई और मैं कुछ नहीं चाहता हूं. इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है मैं जीने के काबिल नहीं रह गया हूं. यहां का जाने रहेव भैया.

