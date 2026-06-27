राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और एक्शन, गोपाल राव मंदिर ट्रस्ट से हटाए गए, FIR दर्ज-सूत्र

वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर होगी व्यवस्था

राम मंदिर के दानपात्र और चढ़ावे से करोड़ों रुपये की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है.सूत्रों के मुताबिक, बढ़ते विवादों के बीच 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को भंग किए जाने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बड़े बदलाव के तहत, राम मंदिर की पूरी व्यवस्था को 'माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड' की तर्ज पर पुनर्गठित किया जा सकता है. इसका सीधा मतलब यह है कि मंदिर का प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्थाएं अब सीधे प्रशासन (सरकार) के नियंत्रण और देखरेख में जा सकती हैं, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों और वित्तीय गड़बड़ियों को पूरी तरह से रोका जा सके.