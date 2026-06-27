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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और एक्शन, गोपाल राव मंदिर ट्रस्ट से हटाए गए, FIR दर्ज-सूत्र

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है.इधर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव भी हटाए गए हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 27, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:49 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और एक्शन, गोपाल राव मंदिर ट्रस्ट से हटाए गए, FIR दर्ज-सूत्र
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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