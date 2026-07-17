/श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने छोड़ी अयोध्या; आगामी बैठक से पहले वापसी के संकेत

6 जुलाई की बैठक में हटाए गए थे पद से

गौरतलब है कि बीते 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए गोपाल राव को आमंत्रित सदस्य के पद से मुक्त कर दिया गया था. इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद से ही गोपाल राव और ट्रस्ट के बीच दूरियां साफ दिखने लगी थीं. पद से हटाए जाने के बाद से उन्होंने अस्थाई रूप से राम मंदिर परिसर जाना और दर्शन करना भी पूरी तरह बंद कर दिया था.