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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने छोड़ी अयोध्या; आगामी बैठक से पहले वापसी के संकेत

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अंदरूनी राजनीति और फेरबदल से जुड़ी एक बड़ी खबर रामनगरी अयोध्या से आ रही है. ट्रस्ट के पूर्व आमंत्रित सदस्य गोपाल राव फिलहाल अयोध्या छोड़कर बाहर चले गए हैं.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 17, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:35 AM IST
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने छोड़ी अयोध्या; आगामी बैठक से पहले वापसी के संकेत
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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