पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का संगम

गेट कॉम्प्लेक्स का डिजाइन भारतीय स्थापत्य कला की झलक प्रस्तुत करता है. इसके साथ ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, सिंचाई लाइन तथा आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है. इसके अलावा रेनवाटर हार्वेस्टिंग और फायर फाइटिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं भी स्थापित की गई हैं, जिससे परिसर पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बन सका है.