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राम नगरी में प्रवेश करते ही शानदार स्वागत! अयोध्या-लखनऊ मार्ग पर 20 करोड़ की लागत से बना भव्य गेट कॉम्प्लेक्स

Ayodhya News: अयोध्या में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अयोध्या-लखनऊ मार्ग पर भव्य गेट कॉम्पलेक्स तैयार किया गया है. 20.20 करोड़ की लागत से बना यह गेट कॉम्पलेक्स आधुनिक सुविधाएं से लैस है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 10, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:30 PM IST
राम नगरी में प्रवेश करते ही शानदार स्वागत! अयोध्या-लखनऊ मार्ग पर 20 करोड़ की लागत से बना भव्य गेट कॉम्प्लेक्स
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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