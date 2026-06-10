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Ayodhya: रामनगरी अयोध्या को विश्वस्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है. अयोध्या-लखनऊ मार्ग पर फिरोजपुर गांव के निकट निर्मित भव्य गेट कॉम्प्लेक्स और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. लगभग 20.20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत का नया प्रतीक बनेगी.
सांस्कृतिक गरिमा और आधुनिक विकास का एहसास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकसित इस परियोजना के तहत हाईवे के दोनों ओर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. इन भव्य संरचनाओं ने अयोध्या-लखनऊ मार्ग को नया स्वरूप प्रदान किया है और शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को पहली नजर में ही अयोध्या की सांस्कृतिक गरिमा और आधुनिक विकास का एहसास कराते हैं.
पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का संगम
गेट कॉम्प्लेक्स का डिजाइन भारतीय स्थापत्य कला की झलक प्रस्तुत करता है. इसके साथ ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, सिंचाई लाइन तथा आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है. इसके अलावा रेनवाटर हार्वेस्टिंग और फायर फाइटिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं भी स्थापित की गई हैं, जिससे परिसर पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बन सका है.
समय से पहले पूरा हुआ निर्माण कार्य
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की इस परियोजना का निर्माण यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया गया. निर्माण कार्य की शुरुआत नवंबर 2023 में हुई थी और इसे निर्धारित समय से पहले फरवरी 2026 में पूरा कर लिया गया. वर्तमान में परियोजना के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है.
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
परिसर में विकसित हरित क्षेत्र, सुव्यवस्थित पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था इसे और आकर्षक बनाते हैं. माना जा रहा है कि इस परियोजना के शुरू होने से अयोध्या आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भी इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा.
गेट कॉम्प्लेक्स के शीघ्र उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है. इसके शुरू होते ही यह अयोध्या की पहचान को और मजबूत करने के साथ-साथ शहर के पर्यटन विकास में नई भूमिका निभाएगा.
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