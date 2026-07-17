/अयोध्या में संतों का महामंथन, 23 जुलाई को अयोध्या में जुटेंगे 300 संत, हिंदू एकता और सुरक्षा पर केंद्रित होगी रणनीति

क्या है उद्देश्य?

इस बैठक का सीधा मकसद संतों और विभिन्न हिंदू संगठनों के बीच तालमेल बिठाना है. विहिप और संघ के पदाधिकारी संतों के साथ मिलकर आगामी कार्ययोजना तैयार करेंगे. इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि कैसे हिंदू समाज के बीच एकता बनी रहे और किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा न हो. साधु-संतों का मानना है कि अयोध्या हमेशा से ही धर्म और आस्था का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ से निकलने वाला कोई भी संदेश पूरे देश के लिए एक दिशा का काम करता है. 23 जुलाई को होने वाली इस बैठक से यह साफ हो जाएगा कि भविष्य में संत समाज किस दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है. प्रशासन भी इस कार्यक्रम को देखते हुए सतर्क है ताकि बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. फिलहाल, पूरे अयोध्या में इस बैठक को लेकर संतों के बीच मंथन जारी है.