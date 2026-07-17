/अयोध्या में संतों का महामंथन, 23 जुलाई को अयोध्या में जुटेंगे 300 संत, हिंदू एकता और सुरक्षा पर केंद्रित होगी रणनीति

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उत्तर प्रदेश के अयोध्या रामनगरी में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. आगामी 23 जुलाई को संघ, विश्व हिंदू परिषद और संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को मजबूती का संदेश देना और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना है.
महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम में होगी बैठक
यह बैठक अयोध्या के प्रतिष्ठित महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आश्रम में प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें देश भर के करीब 300 साधु-संत भाग ले सकते हैं. बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. राम मंदिर से जुड़े अब तक के घटनाक्रमों और कार्यों की समीक्षा की जाएगी. हाल ही में चर्चा में रही एसआईटी (SIT) रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन मंथन किया जा सकता है. रिपोर्ट में उठाए गए सवालों पर संत समाज अपना रुख स्पष्ट कर सकता है. बैठक का सबसे अहम पहलू हिंदू समाज को भरोसा देना है. संतों का मानना है कि ऐसे समय में जब समाज के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, तब एकजुट होकर आगे बढ़ना समय की मांग है.
क्या है उद्देश्य?
इस बैठक का सीधा मकसद संतों और विभिन्न हिंदू संगठनों के बीच तालमेल बिठाना है. विहिप और संघ के पदाधिकारी संतों के साथ मिलकर आगामी कार्ययोजना तैयार करेंगे. इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि कैसे हिंदू समाज के बीच एकता बनी रहे और किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा न हो. साधु-संतों का मानना है कि अयोध्या हमेशा से ही धर्म और आस्था का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ से निकलने वाला कोई भी संदेश पूरे देश के लिए एक दिशा का काम करता है. 23 जुलाई को होने वाली इस बैठक से यह साफ हो जाएगा कि भविष्य में संत समाज किस दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है. प्रशासन भी इस कार्यक्रम को देखते हुए सतर्क है ताकि बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. फिलहाल, पूरे अयोध्या में इस बैठक को लेकर संतों के बीच मंथन जारी है.