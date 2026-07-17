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अयोध्या में संतों का महामंथन, 23 जुलाई को अयोध्या में जुटेंगे 300 संत, हिंदू एकता और सुरक्षा पर केंद्रित होगी रणनीति

Ayodhya News : अयोध्या रामनगरी में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. आगामी 23 जुलाई को संघ, विश्व हिंदू परिषद और संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:05 AM IST
अयोध्या में संतों का महामंथन, 23 जुलाई को अयोध्या में जुटेंगे 300 संत, हिंदू एकता और सुरक्षा पर केंद्रित होगी रणनीति
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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