मोर्चरी में कांड! शव की दोनों आंखें रहस्यमय तरीके से गायब, गोंडा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में दूसरी बड़ी लापरवाही

गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गोंडा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखे 40 वर्षीय कौशलेंद्र कुमार उर्फ पिंकू के शव से उनकी दोनों आंखें गायब हो गईं. परिजनों ने डॉक्टरों पर आंखें निकालने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन का दावा है कि चूहों ने आंखें कुतर दीं. इस गंभीर घटना के बाद परिजनों ने मोर्चरी के बाहर भारी हंगामा किया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की.

क्या है पूरा मामला ?

परिजनों के अनुसार, कौशलेंद्र को बाबूगंज में काम के दौरान छत गिरने से गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें देर रात 8 बजे गोंडा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव मोर्चरी में रखवा दिया गया था। परिजनों का कहना है कि रात में शव के सभी अंग सही थे और दोनों आंखें मौजूद थीं. सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जब परिजन पहुंचे और शव को बाहर ले जाया गया, तो उन्होंने देखा कि दोनों आंखें गायब थीं और आंखों पर स्पष्ट छेड़छाड़ के निशान थे.

प्रशासन ने दी सफाई

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम आलोक कुमार और सीएमओ डॉ. रश्मि वर्मा ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया. प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में कहा कि मोर्चरी में चूहों ने शव की दोनों आंखें कुतर दी होंगी, हालांकि इस दावे पर परिजनों ने कड़ा विरोध जताया.

तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित

डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है. कमेटी को घटना से संबंधित सारी परिस्थितियों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

24 घंटे में दूसरी बड़ी लापरवाही

यह वही गोंडा मेडिकल कॉलेज है, जहाँ 24 घंटे पहले एक और शर्मनाक लापरवाही सामने आई थी. वहां एक बेबस मां अपने बेटे को खुद ग्लूकोज की बोतल पकड़ा रही थी, जबकि स्वास्थ्यकर्मी लापता थे. चौबीस घंटे के भीतर दूसरी घटना सामने आने से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

