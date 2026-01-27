शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अयोध्या से बड़ी खबर, CM योगी के समर्थन में GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार का इस्तीफा

Ayodhya Dy Commissioner Resignation: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवादित बयान को लेकर अयोध्या में एक बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है. जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने राज्यपाल को संबोधित करते हुए दो पन्नों का इस्तीफा भेजा है. अपने इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह कदम उठा रहे हैं. उनका कहना है कि जब उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाएगा तब वो अपने निजी संसाधनों से समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय रूप हिस्सा लेने लगेंगे.

GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने क्या कहा

प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई अभद्र टिप्पणी से वह बेहद आहत थे. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं और जहां से मुझे वेतन मिलता है, मैं उसी प्रदेश और उसके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री का पक्षधर हूं. सीएम योगी जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं और उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों से वह मानसिक रूप से व्यथित थे. इसी के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया है. प्रशांत कुमार सिंह ने यह भी कहा कि जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, तब वह अपने निजी संसाधनों से समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देंगे.

GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार बोले-

"जिस प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है. अगर उस प्रदेश के मुखिया पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो मुझे दर्द होगा. मेरे अंदर भी दिल है और संवेदना है, क्योंकि मैं यूपी कर्मचारी नियमावली के तहत बंधा हुआ हूं. दो दिनों से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है."

मुख्यमंत्री को उल्टा-सीधा नहीं कह सकते'

GST के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वह तक तक अपना काम करते रहेंगे जब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता. इस्तीफा मंजूर होने के बाद उनके पास जो भी साधन हैं वो उनसे समाज के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि संविधान में विरोध दर्ज करने का तरीका तय है, लेकिन कोई ठेला-गाड़ी पर बैठकर मुख्यमंत्री को उल्टा-सीधा नहीं कह सकता है. वो हमारे अन्नादाता हैं, सरकार की सैलरी से ही उनका घर चलता है. उन्हें जो दर्द है वो वहीं व्यक्त कर रहे हैं.

GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार के इस्तीफे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.