अयोध्या में 'मिलावटी' प्रसाद का खेल! तीन में से दो नमूने फेल, फूड सेफ्टी विभाग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Ayodhya News (प्रवेश कुमार): रामनगरी अयोध्या से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रसाद में मिलावट पाई गई है. फूड सेफ्टी विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ कि मंदिर में बजरंगबली को चढ़ाए जाने वाले बेसन के लड्डू और देसी घी शुद्ध नहीं हैं. विभाग की ओर से लिए गए तीन नमूनों में से दो फेल हो गए.

बजरंगबली को लगता है बेसन के लड्डू का भोग

आपको बता दें कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं में से लगभग 99 प्रतिशत लोग हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन जरूर करते हैं. राम जन्मभूमि परिसर में प्रसाद ले जाने पर रोक है, लेकिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग चढ़ाते हैं. यहां पर परंपरागत रूप से बजरंगबली को बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं.

पनीर का नमूना भी जांच में फेल

पूर्व में महंत संजय दास महाराज ने पहले ही प्रसाद विक्रेताओं को चेताया था कि लड्डू केवल उच्च क्वालिटी के बेसन और देसी घी से तैयार किए जाएं. यहां तक कि लड्डू का रेट भी 450 से 500 रुपये प्रति किलो तय किया गया था. इसके बावजूद जांच में मिलावट सामने आना चिंताजनक है. गौरतलब है कि अयोध्या धाम की एक दुकान से लिया गया पनीर का नमूना भी जांच में फेल हुआ है. अब सवाल यह उठता है कि जब आस्था और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हों, तो क्या प्रशासन और मंदिर प्रबंधन मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करेगा?

क्या बोले खाद्य उपायुक्त?

खाद्य उपायुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया, दशहरा-दीपावली पर फूड सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत मोबाइल वैन लगाई थी. जिसने तीन सैंपल चेक कराए हैं, दो सैंपल फेल मिले हैं. जिसमें बेसन के लड्डू और खोवा की मिठाई और पनीर शामिल है. यह अभियान लगातार चलाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं के हाइजीन में कोई परेशानी न हो.